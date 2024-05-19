提升長者自我保護能力　基隆社區長照防火防災宣導

▲基隆消防局宣導滅火器操作注意事項。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局中山分隊於5月16日前往轄區基隆市私立大慶社區長照機構，針對長者實施防火防災宣導，提升長者在面臨災害時的自我保護能力。宣導項目有住宅用火災住警器的安裝、地震應變、滅火器操作、CPR+AED、避難逃生觀念以及119報案要領。

消防人員示範如何正確使用滅火器的方法，滅火器使用口訣為「拉瞄壓掃」，依序是拉開安全插梢、瞄準火源底部、壓握把、掃向火源左右掃射，並且讓長者親自操作體驗，提升實際應變能力。

▲練習操作CPR心肺復甦術。

宣導中特別強調，當長者及機構內部員工發現火源時，如果火勢尚小可以善用滅火器滅火；但是如果遇到火勢較大時，就不要管身邊的財物，這時候緊急疏散避難才是最重要的！

最近地震頻傳，當遇到地震搖晃時，要記得地震保命三步驟「趴下掩護穩住」，在自己平常生活的空間裡，預想可以緊急避難的空間。消防人員也協助長者進行趴掩穩的動作，以確保在地震時能有效保護自己。當地震發生時，保護自己的身體安全是最重要的。

▲基隆消防局到日照中心防火防災宣導。

如果遇到緊急災害時，要立即撥打119報案，報案時要清楚傳達災害地點以及是否有人員受困等重要資訊。119指揮中心的成員均受過專業訓練，報案者在講述災害情況時，要確認119人員都接收到必要訊息後再掛斷電話。

透過防災教育宣導，可以讓長者對於防災觀念有所提升。消防局長游家懿表示，平時都要保持一定的防災意識，不管是遇到火災、地震、颱風等災害時，才可以從容應對！