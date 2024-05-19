　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

提升長者自我保護能力　基隆社區長照防火防災宣導

▲提升長者自我保護能力 基隆社區長照防火防災宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局宣導滅火器操作注意事項。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局中山分隊於5月16日前往轄區基隆市私立大慶社區長照機構，針對長者實施防火防災宣導，提升長者在面臨災害時的自我保護能力。宣導項目有住宅用火災住警器的安裝、地震應變、滅火器操作、CPR+AED、避難逃生觀念以及119報案要領。

消防人員示範如何正確使用滅火器的方法，滅火器使用口訣為「拉瞄壓掃」，依序是拉開安全插梢、瞄準火源底部、壓握把、掃向火源左右掃射，並且讓長者親自操作體驗，提升實際應變能力。

▲提升長者自我保護能力 基隆社區長照防火防災宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲練習操作CPR心肺復甦術。

宣導中特別強調，當長者及機構內部員工發現火源時，如果火勢尚小可以善用滅火器滅火；但是如果遇到火勢較大時，就不要管身邊的財物，這時候緊急疏散避難才是最重要的！

最近地震頻傳，當遇到地震搖晃時，要記得地震保命三步驟「趴下掩護穩住」，在自己平常生活的空間裡，預想可以緊急避難的空間。消防人員也協助長者進行趴掩穩的動作，以確保在地震時能有效保護自己。當地震發生時，保護自己的身體安全是最重要的。

▲提升長者自我保護能力 基隆社區長照防火防災宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局到日照中心防火防災宣導。

如果遇到緊急災害時，要立即撥打119報案，報案時要清楚傳達災害地點以及是否有人員受困等重要資訊。119指揮中心的成員均受過專業訓練，報案者在講述災害情況時，要確認119人員都接收到必要訊息後再掛斷電話。

透過防災教育宣導，可以讓長者對於防災觀念有所提升。消防局長游家懿表示，平時都要保持一定的防災意識，不管是遇到火災、地震、颱風等災害時，才可以從容應對！

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆銘傳國中JHBL奪冠軍　謝國樑：撥3千萬修繕場地

►基隆打造全國首創公車貼心鈴　謝國樑：友善運輸環境向前進

►基隆北聖宮集資捐贈救護車　配備12導程心電圖機組

►謝國樑成為職棒開球首位市長　「小龍女」基隆女孩齊讚在地美食

ET快訊
買夜市章魚燒「突見8字」超衝擊！　網揭內幕：9成攤商都這樣
啦啦隊跳九年　巫苡萱拋退休宣言！
Dora轉戰樂天女孩！　正式加入
台積電人夫摩鐵偷吃被抓！　技術員驚人月收曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

發掘新北山林蜜寶　平溪蜂農父子創蜂蜜品牌

提升長者自我保護能力　基隆社區長照防火防災宣導

台灣蚵仔煎曾是海盜美食　基隆Podcas分享人文廚房課程

打擊環保犯罪遏止污染　台南跨域出擊為環境把關

台南巿社會局邀親子觀影　黃偉哲感謝三三讀書會傳愛助弱勢

不再遺憾！模範母親過世前夕被取消表揚　蘇俊賓暖心做法網友感動

屏東大學畢業典禮　腦麻蔡東霖獲「屏大之光」獎！母獲頒感謝狀

玉山星空音樂會6／15首登日月潭　5／20中午開放網路索票

2024台南國際龍舟錦標賽龍舟點燈　黃偉哲祈媽祖護佑賽事平安順利

台東慢旅走讀　「食魚教育體驗」50名額搶光

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

發掘新北山林蜜寶　平溪蜂農父子創蜂蜜品牌

提升長者自我保護能力　基隆社區長照防火防災宣導

台灣蚵仔煎曾是海盜美食　基隆Podcas分享人文廚房課程

打擊環保犯罪遏止污染　台南跨域出擊為環境把關

台南巿社會局邀親子觀影　黃偉哲感謝三三讀書會傳愛助弱勢

不再遺憾！模範母親過世前夕被取消表揚　蘇俊賓暖心做法網友感動

屏東大學畢業典禮　腦麻蔡東霖獲「屏大之光」獎！母獲頒感謝狀

玉山星空音樂會6／15首登日月潭　5／20中午開放網路索票

2024台南國際龍舟錦標賽龍舟點燈　黃偉哲祈媽祖護佑賽事平安順利

台東慢旅走讀　「食魚教育體驗」50名額搶光

明「小滿」梅雨季要來了！4生肖小心失眠多夢　開運、禁忌一次看

妹子大哭「男友安慰卻硬了」！打分手砲還愛不愛　性專家給答案

林政華超美技接殺滅兄弟反撲！陳子豪連2天炸裂做白工

發掘新北山林蜜寶　平溪蜂農父子創蜂蜜品牌

PLG職籃季後賽口號「決不退讓」　23日開打對戰組合公布

吸力超強！人妻同時吸乾3小王　懷孕都能騙「大肚病」詐1200萬得手

提升長者自我保護能力　基隆社區長照防火防災宣導

台灣蚵仔煎曾是海盜美食　基隆Podcas分享人文廚房課程

舒子晨尪「主動幫她買生理用品」！收納前1動作超貼心　網嘆：別人老公

米可白曬細肩帶穿搭曝「最近禁穿」！　釣出孫綻現身留愛心：乖乖

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

地方熱門新聞

新北板橋首座開心農場　長輩種菜樂開懷慶豐收

少棒隊打羽球訓練揮棒　41萬人觀看

文資價值滅！資源莊冰店遭評解除列冊

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

玉山天籟「台灣原聲」快閃烏日高鐵　邀民眾6/15日月潭聽音樂會

失智症研究新突破！許景琦獲國際精神衛生會議特殊榮譽

花蓮5人獲選百大青農　每人都有勵志故事

嘉義咖啡節舊監宿舍群登場

台南多處停電一片黑　台電回應了

盼媽祖60年仍撲空　百人暴動　

馬祖一O岸巡隊聯合各界救生救難演練

嘉義中埔公館滯洪池　疑有鱷魚出沒

金門迎城隍遷治344週年　遶境巡安慶典熱鬧登場

更多熱門

相關新聞

蚵仔煎曾是海盜美食　基隆分享人文廚房課程

蚵仔煎曾是海盜美食　基隆分享人文廚房課程

有兩位高中老師鼓勵年輕學生走進廚房，親手烹調家常美食。在「基隆Podcast」節目中，主持人余治明邀請《餐桌上的理性與感性-高中生的人文廚房》一書的作者，也是板橋高中的黃文儀和黃惠貞老師，來探討料理與節氣之間的關聯，並分享各式經典菜餚的由來，認識臺灣豐富的飲食文化，重新發現那些傳統與現代交織的美食故事。

南消歸仁七甲里韌性社區自辦防災士培訓

南消歸仁七甲里韌性社區自辦防災士培訓

基隆惡劣公車司機狂叭6秒　爆氣逼學童快過馬路

基隆惡劣公車司機狂叭6秒　爆氣逼學童快過馬路

新北雙溪設消防訓練基地　拚2025年完工

新北雙溪設消防訓練基地　拚2025年完工

基隆消防攜手企業防災演練　提升災害發生應變能力

基隆消防攜手企業防災演練　提升災害發生應變能力

關鍵字：

基隆消防宣導

讀者迴響

熱門新聞

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報 下到入夜

抗議綠8年芭樂票　白：近4000人

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易

更多

最夯影音

更多

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面