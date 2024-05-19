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消防再提升　南消歸仁七甲里韌性社區自辦防災士培訓

▲台南歸仁區七甲里郭世文里長與消防局及成大防災研究中心合作，分別於5月19日、5月26日辦理防災士培訓，社區民眾踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南歸仁區七甲里郭世文里長與消防局及成大防災研究中心合作，分別於5月19日、5月26日辦理防災士培訓，社區民眾踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升社區災害防救意識，台南歸仁區七甲里郭世文里長於2021年與消防局及成大防災研究中心合作，推動七甲里成為韌性社區，鼓勵社區民眾參與防災工作，培養其自助與互助能力，分別於5月19日、5月26日辦理防災士培訓，社區民眾踴躍參與。

此次社區邀請台南市政府、社團法人台灣生活環境安全與衛生學會，分別於5月19日、5月26日辦理防災士培訓，社區民眾踴躍參與，預計培訓 50 名防災士，全面提升七甲里防災軟實力，本次培訓由市府災害防救辦公室王雅禾執行秘書主持開訓。

王執行秘書表示，參加者通過訓練不僅可以取得內政部防災士證書外，在社區災害防救工作上，更能發揮自 助、互助精神，成為社區自主防災工作的種子，營造安全大台南。本次課程精實，包括我國近年災害經驗及災害特性、防災士職責與任 務、我國災防體系與運作、資訊掌握、運用與社區防災計畫、個人與居家防護措施、社區防災工作推動與運作、基礎急救訓練及急救措施實作等，由專業的講師及團隊進行教學和指導，學員不僅學習了理論知識，還進行了多項實作練習，如居家防火與火場逃生、急救包紮、 CPR+AED、傷患運送等，提升社區成員實際操作能力和防護觀念。

▲台南歸仁區七甲里郭世文里長與消防局及成大防災研究中心合作，分別於5月19日、5月26日辦理防災士培訓，社區民眾踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示自上任以來，即將防災士培訓列為市府重點防災工作項目之一，任內已培訓 818 名防災士，投入市府相關部門、各區公所、社區及 NGO 組織從事防災相關工作，提升社區災防意識，充實防災民力儲備，健全台南市災害防救體系軟實力。

消防局李明峯局長指出，培訓防災士目的除了培養民眾面臨災害時個人自助防護能力，同時建立社區互助意識，再搭配公部門防救災體系，自助、互助、公助，層層防護讓市民生活更有保障，從社區開始健全基層防災量能，災害來臨時讓損害降至最低。

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