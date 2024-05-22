詐騙集團利用「長髮哥」騙錢　刑事局出手了：已主動偵辦

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣詐騙猖獗，沒想到詐騙集團立刻將觸手伸到台中捷運傷人案的英雄身上。協助警方制伏洪姓兇嫌的許姓長髮男，事發後瞬間爆紅，詐騙集團竟利用其名聲傳送詐騙簡訊。對此，刑事局表示，已主動介入偵辦此案，提醒民眾不要理會不明訊息。

許男英勇的行為被詐騙集團盯上，案發後約7個小時左右，竟有民眾收到詐騙簡訊。簡訊內容指稱，發送者是「中捷長髮男」，因為搏鬥時皮夾掉了、人在醫院急需用錢，因此希望找到有緣人借5萬元。

▲許多人假冒長髮哥，更有人傳詐騙簡訊想騙錢。（圖／翻攝IG）



此外，許男的IG帳號也被多名網友冒充，已相近的英文、標點符號等進行排列，讓許男感嘆「我目前沒有及缺醫藥費，請大家收到奇怪的簡訊不要亂匯錢轉帳，那都是詐騙啊」、「沒想到我也有被抄的這一天。」

針對詐團的行為，刑事局表示，詐騙集團近年常用時事話題作為詐騙話術，但也有民眾以惡搞的方式發文詐騙，例如偽用「金正恩」、「普丁」、「安倍晉三」等名義，趁輿論熱度製作假詐騙訊息，提醒民眾收到這類簡訊時，請先保持「零信任」警覺態度，並向165反詐騙專線查證。

刑事局呼籲，民眾可牢記「3不」原則，包括不明簡訊不要理、不明連結不要點、個資不要洩漏，更勿依訊息指示操作匯款，避免讓自己成為下一個受害者。