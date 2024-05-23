面交7次300萬積蓄遭詐光！還要加碼240萬　媽向兒借錢才知慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮1名地方媽媽，加入股票投資群，面交7次，將300萬元積蓄全投入，還要加碼投資240萬元，轉向兒子借錢，這才驚覺遭詐騙， 警方獲報後將計就計，要雙方在糖友里一間夾娃娃機店內面交，當場捕獲20歲王姓車手，依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

▲和美警分局查獲車手。（圖／警方提供，以下同）

▲地方媽媽與車手約在夾娃娃機店面交，警方逮人。



據悉，該名地方媽媽於今年3月間加入股票投資群，誤信高獲利，陸續面交7次共300萬元，其中最大一筆金額為現金60萬元，由於每次投資都有得到小額獲利，女子不疑有他，又要拿240萬元投資，轉向兒子借錢求助，全案才曝光。

一開始警方上門時，地方媽媽還不信被詐騙，每次面交後都有小額獲利，認為警方找錯人，經員警一再勸導、並拿出以往詐騙受騙案例曉以大義，她才驚覺是受騙上當，身邊僅存的積蓄也都沒了，後悔也來不及了。

▲和美警分局查扣車手工作證手機及毒品。

警方在車手王男身上查扣工作識別證、印章、收據、工作手機及毒品愷他命等相關證物，移送地檢偵辦，和美分局呼籲民眾網路投資廣告陷阱多，如有標榜「穩賺不賠」等投資訊息必定是詐騙，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。

▲查獲現金240萬元。（圖／警方提供）