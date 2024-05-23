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菲律賓華裔女市長疑為共諜　涉詐騙案、當選前身分成謎

▲▼菲律賓丹轆省（Tarlac）小城市班班（Bamban）華裔女市長郭華萍。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

▲菲律賓丹轆省小城市班班華裔女市長郭華萍。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

文／中央社馬尼拉22日綜合外電報導

菲律賓丹轆省（Tarlac）小城市班班（Bamban）華裔女市長郭華萍最近成為全國焦點，因為她涉及詐騙案，而且身分成謎，當選前鮮為人知，致使議員質疑她是中國間諜。

英國廣播公司（BBC）報導，郭華萍（Alice Guo）在菲律賓參議院聽證會上，無法回答關於她家族歷史及成長經歷問題，導致一名參議員質問她是否為北京當局的「資產」。

郭華萍已否認自己是中國間諜，並稱自己是華人父親與菲律賓女傭的私生女。她最近告訴菲律賓ABS-CBN電視網：「我想告訴大眾：我不是間諜。我是菲律賓人，我愛我的國家。」

▲▼菲律賓丹轆省（Tarlac）小城市班班（Bamban）華裔女市長郭華萍。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

▲郭華萍涉及詐騙案，而且身分成謎，當選前鮮為人知，致使議員質疑她是中國間諜。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Alice Leal Guo ）

根據BBC，郭華萍身分之謎成為焦點始於今年3月。當時，菲律賓當局對她擔任市長的班班市一處博彩賭場展開突搜行動，發現這實際上是一個網路詐騙園區，涉嫌人口販運和非法拘留。

菲律賓當局解救了近700名員工，包括202名中國人和73名其他國家人士。郭華萍被發現擁有該園區近一半土地，且詐騙中心就在她的辦公室後方，但她聲稱自己在兩年前競選市長之前就已賣掉這處產權。

此外，郭華萍還被發現名下有一架直升機和一輛福特（Ford）Expedition休旅車，但她聲稱早已將它們賣掉。

為此，郭華萍被要求前往菲律賓參議院接受質詢，但她對自己的身世含糊其辭，導致參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）質問她是否在為中國工作。

在參議員質詢下，郭華萍表示，因為她並不是在醫院或診所出生，因此直到17歲時才在地方當局登記出生證明。她無法透露更多細節。

郭華萍還指稱，她出生於一個以養豬為生的家庭，在高中前完全在家接受教育。然而，她無法提供協助其在家自學的機構名稱和學習計劃，只說出一位老師的名字。

自由亞洲電台（RFA）報導，郭姓在菲律賓華人中不太常見，菲律賓鄉鎮地方官員背後往往有家族勢力，但郭華萍在市長選舉前一年，即2021年才登記為合資格選民，翌年6月就當選市長，外界對她的背景所知不多。

據報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，在郭華萍當選巿長前，當地政壇根本沒有人真正認識她。

小馬可仕指出：「我們想知道她來自哪裡，對她的公民身分存有疑慮。」

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