合憲前賴清德不會到立院？　葉元之轟：民進黨從沒重視過憲法

▲立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於民進黨立院黨團總召柯建銘指出，在合憲前，賴清德恐不會赴立院國情報告。對此，國民黨立委葉元之批，「柯建銘不要再把賴總統當巨嬰了！」綠營從來沒有重視過憲法，現在才說要合憲，又把憲法搬出來，邏輯根本前後矛盾。

葉元之指出，「柯總召不要把賴總統當巨嬰」，賴清德在選舉前給了承諾，說明只要國會邀請就會願意來立法院，當時沒那麼多條件，柯建銘不要過度保護賴總統，不要把他當巨嬰保護，如果柯建銘現在所說的合憲不是他個人意思，那賴是否跟他串通，因為從過去賴清德案例可以知道，他根本就不喜歡到民意機關，過去台南市長的時候，200多天不進議會，也隨便找了一個理由不想來議會。

葉元之強調，現在賴清德也一樣，有沒有合憲他根本不在乎，所以找了不合憲當藉口，可以從民進黨不重視憲法可以得到這樣的結論，包括就職演說去提對岸是中國，就是不符合中華民國憲法，以前也說中華民國憲法是災難，他根本不尊重憲法，現在又說合憲才來，這根本前後邏輯矛盾

葉元之總結兩想法，一是柯建銘過於保護總統把他當巨嬰，另一個是他根本不想來，但是選前做出了承諾，所以快點跟柯建銘唱雙簧，把憲法搬出來，但實際上根本不重視憲法。

