示意圖公布！　福建海警「烏坵嶼、東引島」附近海域演練

賴清德於20日就任中華民國第16任總統，就職演說提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「任何政黨，都要反併吞、護主權」。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉昨（22日）表示，賴清德對兩岸的論述，是台灣史上前所未有的強硬，嘴上說遵循「蔡英文路線」，但實際卻比「蔡英文強硬100倍」，賴就這樣變成了美國的打手。