示意圖公布！　福建海警「烏坵嶼、東引島」附近海域演練

▲福建海警位烏坵嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練。（圖／翻攝自中國海警微信公號）
記者鄭思楠／綜合報導
共軍東部戰區23日清晨宣布對台發起聯合利劍－2024A」演習，涵蓋台澎金馬。隨後，中國海警局新聞發言人甘羽立即跟進表示，5月23日，福建海警組織艦艇編隊位烏坵嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及應急處置能力。
通報還放出福建海警組織艦艇編隊位烏坵嶼、東引島附近海域執法演練示意圖，上面清晰標明了坐標軸和艦艇編號。
解放軍東部戰區23日宣布位台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，不同於2022年圍島軍演，根據公告，共軍此次軍演範圍包括：台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊，同時動員東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力。
演練項目則包括，聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目。東部戰區新聞發言人李熹表示，共軍艦機將抵近台島周邊戰巡，「島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。
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