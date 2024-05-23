首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

▲颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今（23日）在菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，中央氣象署技正羅雅尹指出，這是今年第一個形成的熱帶性低氣壓，未來環境有利發展，短時間內增強為今年第一個颱風，逐漸移動到呂宋島東方，下周隨著氣流往北再往東北、朝琉球海面方向前進，暫時對台沒有影響。

氣象署發布今日上午8時熱帶性低氣壓生成，中心位置在北緯 7.0 度，東經 134.0 度，以每小時33公里速度，向西進行，預測24小時內有發展為輕度颱風的趨勢。若生成將是今年第1號颱風「艾維尼」（ Ewiniar，密克羅尼西亞命名，意為楚克群島傳統的風暴之神）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

羅雅尹說，目前鋒面位置在台灣附近海面到華南一代，厚實雲系在台灣北部海面發展並通過台灣上空，但強度比較鬆散，所以今天上午降雨情況比較零星，但在熱力作用加成之下，午後還是雲系發展起來，西半部山區、東半部雨勢有時比較大，入夜之後降雨慢慢停歇，中部以北東半部偶爾會有局部短暫陣雨。

她指出，周五、周六鋒面往北移動，結構減弱，但鋒面離開過程殘留水氣，中部以北及東北部偶有零星陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。周日受偏南風影響，氣溫回升，白天多雲到晴，要留意午後雷陣雨的發展，花東偶有雷陣雨。

▲未來一周天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

羅雅尹表示，下周有道鋒面接近台灣，下周二、周三移動到台灣上空，因此下周一西半部先轉為局部雷陣雨或短暫陣雨，下周二鋒面在台灣上空，天氣影響最顯著，西半部會有局部大雨，甚至有局部小範圍豪雨出現。

至於熱帶性低氣壓，羅雅尹說，未來幾天環境有利發展，短時間內發展增強形成今年第一個颱風，往菲律賓呂宋島接近，到周末移動到呂宋島東方，下周隨著氣流改變，下周一、周二逐漸往北再往東北、琉球海面方向前進，這樣機率最大，短時間對台灣沒有直接影響。

羅雅尹表示，熱帶性低氣壓向東北移動過程，下周東半部、恆春半島沿海可能有長浪現象。周六之前各地偶爾間歇性陣雨，尤其午後降雨機率較高，外出攜帶雨，馬祖有低雲或霧影響能見度，有搭機往返需求注意航班訊息。