快訊／熱帶低壓生成！估24小時內增強為首颱「艾維尼」　最新路徑曝

▲熱帶性低氣壓生成，路徑出爐。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者蔡亞樺／台北報導

菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳發布烈風警告，顯示最快24小時內可能生成今年第1號颱風「艾維尼」（ Ewiniar，密克羅尼西亞命名，意為楚克群島傳統的風暴之神）。氣象署表示，目前正在彙整相關資料，稍後將發布熱帶低氣壓的訊息。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在臉書發文表示，今年第1號颱風熱身中，成颱的話名字會叫做艾維尼，密克羅尼西亞給的名字，是當地暴風雨神的名字，預估會在菲律賓東側海域轉向，對台灣影響機會低。

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吳聖宇稍早指出，菲律賓東南方熱帶擾動持續發展，有機會2到3天內發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，模式預報仍是在菲律賓以東向北、東北方順轉，大約下周日到下周一經過台灣東南方較遠海面後快速向東北遠離，發展起來後可能是較為小型、紮實的結構，環流不大，不夠靠近的話，對於台灣天氣不會有明顯影響，不必太過擔心。

吳聖宇表示，因為它的北轉，太平洋高壓勢力隨之向東調整，讓下一波鋒面有機會趁勢往比較南邊（台灣以南）的位置移動，這個颱風不會破壞鋒面結構，但仍有可能間接讓鋒面南下後的位置變得更偏南一些，鋒面跟颱風兩者之間後續變化值得繼續觀察。