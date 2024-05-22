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明起雨越下越少　下周二「新鋒面＋西南季風報到」雨灌全台

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

▲明天鋒面仍在，各地有短暫陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

鋒面影響，今（22日）天氣不穩定，中央氣象署預報員張承傳指出，明天鋒面還在台灣上空，但結構比較鬆散，降雨空檔拉長，周五、周六鋒面遠離，但水氣仍多，中部以北、東北部及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，而下波鋒面影響在下周二、周三，加上西南季風比較強，各地再度有局部大雨發生的機率。

張承傳說，明天鋒面在台灣上空，結構比較鬆散，所以降雨空檔比較多一點，但環境不穩定，還是有機會出現短暫陣雨或雷雨，尤其中午過後降雨明顯，東半部、西半部山區有短暫陣雨或雷雨。

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▲▼未來降雨預測趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨預測趨勢。（圖／氣象署提供）

他還說，周五、周六鋒面逐漸北移離開台灣，降雨更少，但中部以北、東北部及南部山區不定時有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲及午後局部短暫雷陣雨的天氣。周五鋒面遠離，水氣仍多，西半部山區、東半部地區還是有局部較大雨勢。

張承傳表示，周日跟下周一偏東南風，降雨轉為午後雷陣雨為主，除了花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴及午後局部雷陣雨。下

▲▼氣象署提醒，周五前鋒面影響，各地仍有斷斷續續的降雨。（圖／氣象署提供）

▲氣象署提醒，周五前鋒面影響，各地仍有斷斷續續的降雨。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下波鋒面影響主要在下周二到周三，結構比本周鋒面好一點，因為西南季風比較強，降雨明顯，西半部有局部發生大雨，各地再度有局部大雨發生的機率，出現大雨時間較多。

溫度方面，他表示，變化不大，明、後天北部28至29度，中南部31、32度，周六到下周這3天鋒面遠離，北部比較稍微熱，落在31、32度，中南部33至34度，感受上比較悶熱。

颱風部分，張承傳說，目前有結構慢慢發展的跡象，大趨勢是往呂宋島東方海面再往東北方向一帶離開，對台灣直接影響不大，氣象署持續觀察。

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