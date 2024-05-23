下波「全台變天」雨更大　1號颱風最快周末生成

▲今年第1號颱風（93W）醞釀中。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

今年第1號颱風「艾維尼」最快周末生成！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，下周二、下周三鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，且此波鋒面結構更好，預估雨勢會比這周更多；另外，颱風最快周末生成，直接影響台灣機率低，仍得要觀察。

氣象署清晨對台南市、連江縣發布「濃霧特報」，今日台南、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，台南及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面影響，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區、東半部有局部大雨發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



黃恩鴻說，周五、周六鋒面遠離，但水氣仍多，中部以北、東北部、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，而周五西半部山區、東北部有局部較大雨勢發生機率。

黃恩鴻表示，周日、下周一花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周二、下周三鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部降雨較持續、較明顯，西半部有局部大雨發生機率，且此波鋒面結構更好，預估雨勢會比這周鋒面更多。

黃恩鴻分析，颱風最快周末生成，未來先朝菲律賓東方海面，隨後轉東北移去日本南方海面，離台灣有段距離，直接影響機率低，仍得要觀察。

根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第1號颱風「艾維尼」（ Ewiniar，米克羅尼西亞提供，意為楚克群島傳統的風暴之神）。