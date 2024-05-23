1號颱「艾維尼」生成機率破50%　大迴轉路徑曝

▲輕度颱風生成機率已達50%。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，輕度颱風「艾維尼」生成機率已達50%，並繼續提高，其未來先逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台，應持續觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周五滯留鋒南北徘徊，各地偶有局部短暫陣雨或雷雨，因大氣不穩定，午後易有強對流發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯等）。



吳德榮指出，周六至下周一滯留鋒減弱，西南風轉變，天氣好轉，各地偏熱，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後機率較高；下周二另一移動性、且結構紮實的鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣的機率；下周三鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉，午後南部山區有局部短暫陣雨。

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▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬顯示，其未來一周動向先逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動逐漸發展，周六行進至呂宋島東方海面，輕颱生成機率已達50%，並繼續提高，可見發展成颱（艾維尼）的機率很高；其未來一周動向先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台，但系集模式皆顯示有不確定性存在，應持續觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，颱風最快周末生成，未來先朝菲律賓東方海面，隨後轉東北移去日本南方海面，離台灣有段距離，直接影響機率低，仍得要觀察。

根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第1號颱風「艾維尼」（ Ewiniar，米克羅尼西亞提供，意為楚克群島傳統的風暴之神）。