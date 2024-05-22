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議員質疑柯文哲助新光醫院容積暴增「京華城翻版？」　北市澄清

▲新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院,新光醫院,綜合醫院。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新光醫院。（圖／記者謝婷婷攝）

文／中央社

台北市議員洪婉臻今天指出，新光醫院向前市長柯文哲陳情後，容積率就暴增至365%，疑為京華城翻版。都發局回應，容積並沒有大幅增加，是法令不同而計算結果不同。

民進黨台北市議員洪婉臻今天質疑，柯市府不僅在北投士林科技園區招商案上涉圖利新光人壽，又協助新光醫院將工業區變更為醫療特定專用區，讓新光醫院容積率從200%暴增至365%，疑為京華城翻版。

都發局透過文字回應，新光醫院因為有擴建醫學中心需求，所以在民國106年內政部都市計畫委員會審議士林區通盤檢討案時，陳情將既有院區及擴建基地由工業區變更為醫療專用區。

都發局表示，內政部都委會當時通過變更，並決議回饋方式比照民國98年，同樣是工業區變更為醫療專用區的和信醫院案。

至於容積率為何上升，都發局說明，新光醫院原本建照所載的200%容積率是依77年建築法令計算，未包含既有院區的地下室容積率，而新光醫院106年提出變更案時，依當時建築法令計算容積率則為369.9%，最後採衛福部核定擴建院區的發展需要，訂定為365%。

都發局強調，此案並沒有因為都市計畫變更而大幅增加容積量，過程均依規定辦理。

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