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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擬再提延長開會時間！柯文哲昨提前討論戰術　黃國昌要綠停止巨嬰鬧劇

▲▼民眾黨團記者會 黃國昌等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團總召黃國昌等人集結。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院21日繼續審查國會改革相關法案，外面已有民團表達將抗議，藍綠白3方高度戒備。國民黨立委羅智強凌晨1時到議場前紮營，國民黨團也於清晨6時左右到場集結；民眾黨團總召黃國昌則是白營第一位到場者，黨團成員於6時30分左右陸續抵達，民眾黨主席柯文哲過去每週二、五都會到黨團辦公室開會，據了解，為備戰521，柯提早在20日開會討論戰術，民眾黨可望再提延長開會。

據了解，原訂每週二、五到民眾黨團辦公室開會的黨主席柯文哲，為了備戰521立法院戰況，柯提早在20日中午就與8名立委開會討論戰術，今不再額外與8委員開會，並預計再提臨時動議，延長開會時間至國會改革法案審竣。

民眾黨團總召黃國昌於21日清晨5時45分左右抵達議場門口，而其他成員包括立委林國成、吳春城、麥玉珍、林憶君等人陸續到場，一行人於上午6時20分左右在議場前接受媒體訪問。

▲▼民眾黨立委黃國昌。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民眾黨團總召黃國昌早上5時40分到議場。（圖／記者陳煥丞攝）

被問到針對今日行動做哪些準備？黃國昌表示，國會改革是台灣人期待已久，對於整個行政立法兩者之間監督制衡能夠監督健全，非常重要的改革過程，國會改革對台灣民主至關重要的改革工程，民進黨已經跳票了8年。

黃國昌提及，跳票8年的民進黨，上週五居然持續用暴力阻礙整個改革法案審查，可看到上週出現的亂象，當院會已經進入法案逐條審查討論時，民進黨持續做認知作戰，法條明明擺在民進黨桌前，院長韓國瑜也依議事規則宣讀，但是霸佔麥克風的民進黨立委依然繼續欺騙社會，說不知道討論什麼、表決什麼，「請民進黨停止這種巨嬰式的鬧劇，也請民進黨停止用暴力阻礙改革法案推動。」

黃國昌指出，今天民眾黨會以最堅定態度跟行動，希望針對民眾黨提出的國會改革法案，能夠進行逐條理性討論表決，希望民進黨不要繼續試圖用暴力方式，阻礙議事進行，「不要一手喊要討論，另一手阻礙整個法案逐條審查。」國會改革是民眾黨去年選舉時提出的共同政見，也是第一場政見發表會內容，今年大選結束後第一場召開的黨團記者會，主題就是國會改革，推動改革路上，民眾黨秉持初衷與選民承諾，堅定向前行。

▲▼民眾黨團記者會 黃國昌等。（圖／記者屠惠剛攝）

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