支持蓋「花東快」　柯文哲曝3案態度：國6東延、環島高鐵不能用特別預算

記者袁茵／台北報導

國民黨立委傅崐萁日前提出「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」（國六東延）、「環島高速鐵路建設特別條例草案」（環島高鐵）及「花東快速公路建設特別條例草案」（花東快），3案合計逾2.5兆元，被外界質疑審查過程有爭議。民眾黨主席柯文哲22日表示，自己認為一定要蓋花東快，但喊話國六東延、環島高鐵不准用特別預算，得走常規預算。

柯文哲22日透過YouTube播放事先錄製好的長達30分鐘影片，標題為「說好的改革呢？協尋當年的民進黨！」而影片中談及「花東交通建設特別條例」，柯文哲先表示，「我們台灣詐騙多，一個很大的理由，民進黨自己就是全台灣最大的詐騙集團。」

柯文哲提及，這幾天民進黨在做哏圖，叫「花東兩兆的錢坑法案」，但5月17日院會根本沒討論到這一題，像這種有爭議的題目，就是要等新任交通部長上任後再來討論，「所以根本沒有這一題，結果民進黨就開始作哏圖說『這個是錢坑法案』，我心裡還想說奇怪了，5月17日根本就沒有要討論這一題。」

不過，柯文哲也透露對於3案的想法，「花東快我覺得這一定要蓋。」因為已經講了近20年，台灣車禍死亡率最高的地方就是在花東，因為人很少、車子不多，大家都開很快，問題是道路設計不是快速道路設計，所以常常發生車禍，「每10萬人口計算，外傷死亡人數，台東好像是第一名，花蓮排很前面。」

柯文哲指出，在花東縱谷做一條快速道路，「你看我們在西邊蓋了12條，所以花東這個快速道路是有道理的，可是拖了20年都沒有完成。」因為自己聽到了一個笑話，對方說民進黨執政時想說「我有做、沒做，你都不會投給我，所以不要做」；而國民黨執政時想著「我有做、沒做，你都會投給我，所以也不要做。」

「這個就不對了，該做就做嘛！花東快我覺得是該做。」柯文哲認為，花東快是可以辯論的，因為西邊都做12條了，這邊做一條沒什麼不對，而且要做就要早點做，因為土地徵收越來越貴，如果20年前就做花東快，錢不用花這麼多，「現在做已經有點delay，已經有點慢了，我覺得趕快做是沒問題。」

▲柯文哲談花東3案的態度，認為花東快可以做，但國六東延、環島高鐵不准用特別預算，要走常規預算。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

至於環島鐵路、橫貫公路直接從埔里國道6號接到花蓮，柯文哲說，民眾黨一開始就寫「這個不准用特別預算」、「這個要走常規預算」，也就是要可行性評估可以才做，因為民眾黨非常有理性，雖然國民黨希望做，但也有跟國民黨講「我知道你要跟鄉親交代，但還是要合理。」這也是為什麼民眾黨反對前瞻計畫，因為前瞻計畫是先撥錢，再決定可行性評估合理不合理。

柯文哲稱，原則上在建設跟社會福利，民眾黨會採取比較支持的態度，特別是照顧弱勢的社會福利就應當要做，另外一個則是建設，因為認為與其把錢花在一次性消費，例如放煙火等，如果做建設的話，儘管「蚊子館」常見，但「你有聽過蚊子交通建設嗎？這就比較少了，大部分交通建設從長期來看都是有利的。」所以在社會福利跟建設上，特別是交通建設，民眾黨會採取比較正面態度。

柯文哲重申，民眾黨覺得「花東快應該要蓋，這個沒有問題。」另外從國5接蘇花改、蘇花安等，這一條也應該要做，因為這次一發生地震，到花蓮的交通就斷掉了，自己後來去花蓮看的時候，僅恢復到3.5噸才可以過，大貨車仍然不能通過，因此花蓮地區的農產品要靠台東繞南迴才能送到台北，使運費增加一大堆，「從台北到花蓮要有一個好的交通，這個我們也同意。」

而環島高速鐵路、橫貫公路從埔里到花蓮等，柯文哲強調，這個就隨著時代，到時候評估看看再講，「我們也沒有說一定要。」所以民眾黨也沒要用特別預算，特別預算是錢先撥出來再要蓋，之後才思考怎麼蓋，這個他不贊成，「但如果你講得出這個要怎麼做，那是可以考量。」