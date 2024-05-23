「討厭民主已死」卻挺521遭質疑　呱吉：是非對錯比個人美學重要

記者黃翊婷／綜合報導

立法院21日審查國會改革法案，場內朝野立委激烈攻防，場外則有破萬民眾齊聚抗議程序黑箱，前台北市議員呱吉（邱威傑）也曾現身發表看法。然而，事後有網友挖出呱吉過去的言論，「會喊民主已死的大部分都是本來就不相信民主而已」，質疑似乎與他現在的立場不同；呱吉則在22日深夜發表一篇443字的文章回應，「我個人美學的重要性不會大過最重要的是非對錯」。

▲呱吉遭質疑雙標，他22日深夜在臉書發文回應。（資料照／記者李毓康攝）

立法院審查國會改革法案，朝野攻防激烈，民進黨立委21日頭綁寫有「民主已死」的布條，在議場內舉牌抗議，場外則有破萬民眾齊聚抗議程序黑箱，前台北市議員呱吉也曾現身並上台發表意見。然而，事後有網友在PTT、臉書、Dcard等社群平台發文，貼出呱吉2021年12月29日的臉書文章，內容包含「民主沒那麼容易死，會喊民主已死的大部分都是本來就不相信民主而已」，質疑他過去和現在的立場不同。

▲民進黨立委頭綁「民主已死」的布條抗議。（資料照／記者李毓康攝）

對此，呱吉22日深夜11時許在臉書發出一篇443字的文章回應，他表示，自己不相信中立，要百分之百認同一件事或一個人很難，畢竟每件事和每個人都有不同的面向，必須取捨與選擇，所以就算他罵過民進黨不好的地方，投票時也不可能投給國民黨。

呱吉強調，他曾經說討厭民主已死這種說法，21日上午看到立法院內的標語是民主已死時，也有跟朋友說過「我真討厭這個情勒的講法」，但抱怨歸抱怨，他不會因為這個口號就違反個人美學，或是拒絕支持521的訴求與活動，「因為我個人美學的重要性不會大過最重要的是非對錯」。

呱吉說，他從未改變自己的標準，不會跟著喊民主已死的口號，但他也不會與試圖打臉的人一起訕笑想要捍衛民主的民眾，「不論是『我討厭民主已死的說法』，或者521立法院內打著民主已死口號的人，目的都是為了捍衛民主價值，只是我們論述的方式不同。我不會在這種關鍵的時刻去計較我們用語的差別，我只會認同我們彼此共同重視的價值，而且把這些人當作自己的夥伴。」