台南巿社會局邀親子觀影　黃偉哲感謝三三讀書會傳愛助弱勢

▲台南市長黃偉哲19日在社會局盧禹璁局長陪同下，參與活動與弱勢家庭親子同樂，並致贈感謝狀感謝三三讀書會熱心公益與善心義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



溫馨五月情，為響應黃偉哲市長「照顧弱勢為優先」的施政理念，三三讀書會提倡弱勢家庭孩童的休閒權，特別在五月母親節這個溫馨的月份邀請弱勢家庭親子250人參與電影傳愛活動，除可增進親子關係，亦增加社會參與機會。

台南市長黃偉哲19日在社會局盧禹璁局長陪同下，參與活動與弱勢家庭親子同樂，並致贈感謝狀感謝三三讀書會熱心公益與善心義舉，肯定三三讀書會長期關懷弱勢家庭不遺餘力。



黃偉哲市長表示，弱勢家庭可能面對生活諸多挑戰，透過關懷和幫助，讓其能擁有多面向社會參與的學習機會，有機會參與學習、交流，讓個人身心及家庭都有正向的發展。市長感謝三三讀書會提供這麼有意義的活動，讓弱勢家庭的親子們一起創造快樂的回憶，也希望透過本次活動吸引更多企業或善心人士投入公益關懷弱勢，結合民間力量共同打造溫暖美好的臺南市。



三三讀書會陳苡銜會長說明，三三讀書會每年都舉辦公益活動，其中電影欣賞活動讓人念念不忘，因此今年在五月溫馨的母親節繼續辦理電影欣賞活動，本次電影賞析特別選定魏德聖導演拍攝的《BIG》，電影以溫暖的手法帶出每一個家庭背後的故事，以暖心傳愛的方式把愛傳遞下去，就像三三讀書會把這份善愛的力量傳遞給大家，感謝黃偉哲市長的支持與重視。





社會局盧禹璁局長指出，社工以家庭為中心，提供兒少及其家庭更多元的支持，維護兒少身心健全發展外，也鼓勵家長陪伴孩子共同參與社會活動，建立良好的親子關係。對於弱勢家庭社會局亦規劃不同年齡層的方案，透過辦理職涯探索、職場實習、理財規劃等課程，讓青少年勇敢實現夢想，提升未來進入就業的競爭力，民眾如對社會局脫貧自立方案有相關問題與需求，可聯繫臺南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。