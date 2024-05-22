獨／單車女騎士衝上快速道！保時捷駕駛霸氣一路護：罰單我付

記者吳奕靖／台北報導

真的是非常危險！台北一名單車女騎士疑似誤上水源快速道路，後頭的一台保時捷車主看到這個情況之後，就一路開雙黃燈尾隨保護，直到這名女騎士下了快速道路，這個畫面被民眾拍下後放到網路上，稱讚這名車主應該給他「拍拍手」，而記者也找到這名保時捷車主，他說單純就是想保護她，什麼也沒有多想。

▲保時捷的劉姓車主一路尾隨保護女騎士下水源快速道路，被其他人拍下。（圖／記者吳奕靖翻攝）

綽號「魔王阿伯」的網友在本月8日行經水源快速道路，目擊一名單車女騎士上了快速道路，後頭還有一台保時捷跟著，就在保護她，魔王阿伯拍下了當下照片並且po到網路上，還留言說「我想這個小女生應該是走錯路，因此騎上了快速道路，滿危險的！不過我還是給這台保時捷拍拍手，他沿路就開在這台自行車的後面，開很慢，很慢的保護著她」。

▲保時捷劉姓駕駛一路尾隨保護女騎士下水源快速道路 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保時捷劉姓駕駛一路尾隨保護女騎士下水源快速道路 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而記者也獨家找到了這名保時捷劉姓駕駛，他表示：「就單純看到腳踏車騎到快速道路，汽車也沒有在讓，看起來就很危險，雖然我自己也做過這種蠢事，當時我就是快速衝，快速的離開道路，不像她遇到車流量很大的情況，我覺得很危險，被掃到一下就可能出事，所以我就護送她下去」。

但記者也提醒水源快速道路有基本的速限，因此可能會因為「保護」的情況下違規，而這名劉姓駕駛說自己知道，霸氣指出：「罰單開了就開！到時他會買單」，畢竟都已經選擇做好事了，罰款就不是在意的點，只要人平安就好。