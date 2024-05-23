又是視線死角！高雄夫妻雙載遭砂石車猛撞　他目睹妻被輾斃崩潰

▲高雄鳥松區發生死亡車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳥松區今(23日)發生一起死亡車禍，一部砂石車疑似因視線死角，右轉時與一部雙載機車發生碰撞，導致後座女騎士當場死亡。據了解，機車的騎士與乘客為一對夫妻，先生目睹妻子摔車後遭車輪輾斃，情緒崩潰無法言語。

事故發生在23日上午9點多，警消獲報，鳥松區中正路發生一起交通事故，救護人員到場時，發現一名女子慘壓砂石車輪下，當場沒有呼吸心跳，現場未送醫。

▲李姓女乘客當場被砂石車輾斃。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時27歲陳姓男子駕駛砂石車，沿神農路東向西方向行駛，於路口要右轉到鳳仁路，而61歲蔡姓男子則載著58歲李姓女子，騎乘機車行駛於神農路東向西方向直行，疑因視線死角，陳男未注意到右側有機車騎士，轉彎過程中進而發生碰撞。

事故導致砂石車右前車頭與機車左側車身發生擦撞，機車後座的李姓女乘客則摔車，當場被砂石車輾過，蔡姓男騎士則無大礙。

▲雙載機車騎士為一對夫妻。（圖／記者許宥孺翻攝）

經了解，蔡姓男騎士與李姓女乘客為夫妻，蔡男當時目睹妻子死亡畫面，情緒崩潰久久無法言語。肇事的陳姓男駕駛則頻頻說抱歉，表示沒有注意到。

警方對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0，初步肇事原因研判為砂石車轉彎未讓直行車先行，警方依據道路交通管理處罰條例第48條1項6款規定，處駕駛陳男新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；另依同條第61條1項規定吊銷駕照，全案訊後將駕駛陳男依過失致死罪嫌送辦。