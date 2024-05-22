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521學運女神是誰？網一致推「神蹟輪椅妹」　超狂過往背景曝光

「輪椅妹」吳亭臻21日依然坐輪椅現身立法院外，脖子上掛有電子菸。

▲「輪椅妹」吳亭臻21日依然坐輪椅現身立法院外，脖子上掛有電子菸。

圖文／鏡週刊

立法院因國會改革相關法案爭執不斷，本月17日、21日上演朝野攻防戰，21日場外更集結近3萬民眾，抗議黑箱作業等，令不少人想起10年前的太陽花學運，想當年，各路男神女神因太陽花成名。就有一名網友好奇，521學運的學運女神會是誰？對此，鄉民們一面倒大推「神蹟輪椅女孩」。

有網友21日凌晨在PTT八卦板問卦：「521學運女神選出來了嗎？」原PO指出，看樣子場外民眾塊散會了，沒人衝進立法院，「這樣這些來面試的應該是沒機會當20萬男神了，但女神還是有機會的，鄉民有選出521女神了嗎？」

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「輪椅妹」17日在立院抗議，卻被拍到「站起來」畫面，被揶揄是「民主的神蹟」。（翻攝PTT）

▲「輪椅妹」17日在立院抗議，卻被拍到「站起來」畫面，被揶揄是「民主的神蹟」。（翻攝PTT）

許多鄉民推文：「輪椅妹」「神蹟輪椅妹啊」「輪椅妹 受到党的啟發都能站起來了」「輪椅妹一票 有資格領9萬」「輪椅妹已經搏得知名度了」「劉喬安VS輪椅妹 我只能說顏值退步很多」「輪椅妹一票 夠純夠死忠」「輪椅妹成功了！謝謝大家」。

鄉民狂推「輪椅妹」是521學運女神。（翻攝PTT八卦板）

▲鄉民狂推「輪椅妹」是521學運女神。（翻攝PTT八卦板）

事實上，輪椅妹本名吳亭臻，17日立法院爆發劇烈衝突時，她坐著輪椅在場外抗議，怎料不久後就被拍到「站起來」的畫面，被外界調侃是「民主的神蹟」。不過，吳亭臻接受《鏡新聞》採訪稱，自己4月時出了嚴重車禍才坐輪椅，右腳、左手都包著石膏，抗議當下她是「想與大家站在一起」，才在朋友攙扶下「單腳站立」。

輪椅妹受訪澄清，自己是出車禍才坐輪椅。（翻攝《鏡新聞》畫面）

▲輪椅妹受訪澄清，自己是出車禍才坐輪椅。（翻攝《鏡新聞》畫面）

吳亭臻強調自己不屬於任何政黨，卻被網友挖出2022年12月時，以台灣基進黨祕書長特助身分接受廣播採訪。此外，吳亭臻就讀輔大廣告系，曾指「獨立音樂」一詞是在水晶唱片的年代，由閃靈主唱林昶佐說出，「獨立」二字指的是台灣獨立……一番言論與外界認知起源於1980年代歐洲後龐克的「獨立音樂」（Independent music，或稱硬地音樂Indie music / Indie）有所出入，引起網路一陣討論。

吳亭臻曾以台灣基進黨祕書長特助身分接受廣播採訪。（翻攝臉書）

▲吳亭臻曾以台灣基進黨祕書長特助身分接受廣播採訪。（翻攝臉書）

吳亭臻曾指「獨立音樂」由林昶佐提出，「獨立」二字指的是「台灣獨立」，錯誤認知引起議論。（翻攝臉書）

▲吳亭臻曾指「獨立音樂」由林昶佐提出，「獨立」二字指的是「台灣獨立」，錯誤認知引起議論。（翻攝臉書）

吳亭臻遭網友爆料是「超級大雷包」。（翻攝Dcard）

▲吳亭臻遭網友爆料是「超級大雷包」。（翻攝Dcard）

另外，吳亭臻4月時也遭Dcard網友爆料是「超級大雷包」，辦社會議題倡議活動搞消失、拖延不負責，看似關注很多東西，其實她根本沒讀書，呼籲學弟妹辦活動不要再找她。

根據《鏡新聞》報導，對於負傷參加社運卻被揶揄嘲笑，吳亭臻相當憤怒，面對網路上的質疑，以及謠言、性羞辱等，不排除針對性相關侮辱言論提告。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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