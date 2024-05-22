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Uber Eats併台灣Foodpanda　公平會前委員：可依法重罰

Uber Eats砸308億元買台灣熊貓，市場質疑壟斷之聲四起。圖為Uber執行長Dara Khosrowshahi（翻攝Dara Khosrowshahi X）

▲Uber Eats砸308億元買台灣熊貓，市場質疑壟斷之聲四起。圖為Uber執行長Dara Khosrowshahi（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

曾經操盤台灣科技廠合併案的律師直言，Uber Eats併台灣Foodpanda（熊貓）雜音四起，「正因市場最憂心Uber Eats壯大後會濫用市場力量。」畢竟Uber苦撐15年，終於在去年虧轉盈，Uber執行長Dara Khosrowshahi曾向外媒表示，這是因應全球通貨膨脹、調整價格後才獲利。

根據資策會產業情報研究所調查，台灣有7成民眾使用外送，因此2業者傳出合併，引起一片譁然。Uber Eats內部人士說，合併後能做大經濟規模，有機會以各種優惠滿足民眾需求。但消費者卻不一定這麼認為，外送平台常客劉小姐直指Uber會員費年繳1,200元，主打叫車、外送雙優惠，但Uber Eats不是每一家店都能免運，熊貓則是不分距離，只要滿179元就能免運，「2家合併後，Uber Eats難道能跟熊貓一樣都免運嗎？」

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曾操盤台灣科技廠合併案的律師直言：「此時市場最憂心Uber Eats壯大後會濫用市場力量。」外送平台的賺錢管道有上架費、抽成費、月租費、版面廣告費等，但獲利的公司少之又少，不過Uber苦撐15年，終於在去年虧轉盈，Uber執行長Dara Khosrowshahi曾經表示，這是因應全球通貨膨脹、調整價格後才獲利。

前公平會委員陳榮隆指出：「2業者合併，一定有附加負擔，而且比全聯併大潤發的7條更多。如果有不當定價，公平會可依《公平法》最重處分，但台灣的處分很輕，不像國外按營業額比例開罰，最重還可依《行政程序法》強制解除合併。」


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