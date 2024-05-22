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陳為廷當初走錯哪一步？他對比林飛帆「從不認錯」嘆：扶不起阿斗

陳為廷是太陽花學運領袖之一，卻因性騷擾斷送政治前途。（翻攝陳為廷臉書）

▲陳為廷是太陽花學運領袖之一，卻因性騷擾斷送政治前途。（翻攝陳為廷臉書）

圖文／鏡週刊

立法院昨（21）繼續審查國會改革法案，朝野立委繼續上演大亂鬥戲碼，場外則有社運團體號召民眾聚集抗議，前太陽花學運領袖、因性騷事件沉寂的陳為廷，20日因轉發聲援社運團體，再度引來網友關注。PTT鄉民好奇，陳為廷到從學運領袖，到現在仍載浮載沉，他到底是走錯哪一步？有網友精闢分析，陳為廷的錯誤，就是「承認自己的錯誤」。

一名網友在PTT八卦板以「陳為廷當初走錯哪一步？」為題發文，表示陳為廷之前是學運領袖，「結果到現在還是載浮載沉，難得今天有刷存在感的機會，但是放眼望去，他目前的成就不算太好，陳為廷當初是走錯哪一步才會搞到現在這樣？」

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對此，一名鄉民推文回應，直指：「陳為廷唯一做錯的一步，就是承認自己錯誤。」原PO語帶諷刺表示，陳為廷當初性騷擾、留下學生證等其實都不是錯誤，他唯一的錯誤就是身為一個政客種子「抗壓性太低」。原PO認為，政客應該具有很強的抗壓性，絕對不能隨便認錯。因為認錯會導致更多問題，無論是私事還是公事，認錯都會引發連鎖反應，影響更大。

原PO舉例，「隨便一個路人拿張學生證說被你摸過奶，你就認錯，那如果有人說你論文是抄襲的，你是不是也會馬上認錯？如果有金主爸爸約你去澳門、去酒店探討宇宙大爆炸，那你是不是又會馬上認錯？如果你認錯了，那金主是不是也被你拉著一起認錯？如果你用8千含稅租到市場價兩三萬的房子，你是不是又馬上認錯？如果你認錯了，那你要不要交代跟房東有什麼不清不楚？」

原PO接著拿昔日與陳為廷齊名，現在貴為國安會副祕書長、月薪近20萬、身價三級跳的林飛帆出來做比較，分析林飛帆之所以被黨願意不惜代價培養，就是因為「他從不認錯」，展現一種全世界都活該欠他的自信，「如果你說林飛帆有錯，林飛帆只會對你說，這一刻你也是林飛帆」。

原PO直言，對比之下，「陳為廷就是個扶不起的阿斗」，並假設，如果陳為廷在被爆料摸奶的時候，反應是反咬對方是中共派來抹黑、影響選舉的，用網軍去查對方的底細，出征到對方家的親朋好友都被打亂生活。「如果陳為廷是這種天生政客，黨還會在乎陳為廷摸奶嗎？」陳為廷被指控摸奶就投降，黨要他這種廢物合用？不拋棄他要拋棄誰？

原PO認為，林飛帆與陳為廷是對照組，從這兩人身上可以發現很多做人做事的理論，倘若有人深入研究，絕對比窮爸爸富爸爸更有教育性。

最後原PO得出結論：「只要不認錯，就算被判刑也是政治獄，死忠的只會更支持。但是只要認了錯，就是主動背叛死忠的，讓黨和金主爸爸失望。」一番精彩分析讓眾鄉民推爆。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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