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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安出庭指柯助理捐給民進黨　柯建銘：30年來只有加薪無回捐

▲▼柯建銘、吳思瑤談韓、卓會面討論議題及氣氛。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對新竹市長高虹安今（22日）為助理費案出庭時，提出民進黨立院黨團總召柯建銘辦公室助理也有回捐的證據，柯建銘辦公室下午發布新聞稿反嗆，「30多年來本辦公室只有加薪，絕無回捐，否則助理早離職他就，如何培養如此多之資深專業助理？」呼籲高虹安趕快認罪。

其實，關於柯建銘辦公室是否有要求助理回捐的爭議，早在2022年地方選舉時，就引發社會討論，當時高虹安質疑，曾有一名在柯建銘辦公室任職的助理，曾經捐政治獻金給民進黨，疑涉「回捐」薪水。

對於高虹安今日出庭時再提助理捐款給民進黨案，柯建銘今天發布新聞稿表示，「請高虹安市長，好好面對司法，不要轉移焦點。試圖脫罪！」

柯建銘發布4點聲明指出：第一，其辦公室助理的穩定性，是全立院最高，培養出很多專業、資深的幕僚，故此次新內閣府部長、次長皆有出自其辦公室經多年歷練的資深同仁；第二，其辦公室有30年、20多年等長期工作之專業、資深助理多人，為立法院之最，整個辦公室之國會助理年資加起來近200年。

柯建銘續指：第三，其辦公室助理薪資、福利，甚至有獎補助進修，包括：有4人取得博士學位、3位博士候選人。他說，這均以自己的薪資及財務能力盡力為之，才能營造穩定的助理工作環境，當然助理薪資為立院其他辦公室比較相對優渥。

柯建銘表示，第四，30多年來本辦公室只有加薪，絕無回捐，否則助理早離職他就，如何培養如此多之資深專業助理？眾所週知，請勿亂言！請高虹安市長，好好面對司法，「勿鬼扯本辦公室及任何立法院資深立委辦公室有回捐之事，如此並非阻卻妳違法之事由，犯罪就是犯罪。趕快認罪吧！」

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