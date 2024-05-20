摩斯新推「榛果奶茶、拿鐵」！乳酪蛋糕回歸、端午禮盒買1送1

▲摩斯漢堡新推「榛果風味拿鐵」、「榛果風味奶茶」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡一口氣推出2款新飲品！「榛果風味拿鐵」以由摩斯澳式精選咖啡為底，添加牛乳、榛果風味糖漿，散發濃郁迷人滋味；「榛果風味奶茶」以摩斯冰奶茶為基底，加入香濃榛果風味糖漿後，帶出獨特堅果香氣，原價70元，早餐時段優惠價55元。除此之外，端午節禮盒「買1送1」倒數中！

摩斯近來推出「榛果拿鐵」、「榛果奶茶」，適合喜愛濃郁系的粉絲。而即日起至6月底，凡至指定門市借用循環杯，即贈V型薯條及大杯冰紅茶組優惠券。另即日起至9月30日，只要首次借用循環杯，就送大杯冰紅茶免費兌換1杯。

除了飲品新品，還有無麩質「巴斯克乳酪蛋糕」將於6月1日起回歸，選用高雄147號米製成的米穀粉取代小麥麵粉，加入在地生產的黃檸檬汁、微酸的澳洲乳酪，濃郁乳酪入口即化，齒頰留香，推薦給對小麥或麩質過敏的消費者。凡消費套餐，即可享優惠價80元加購。

▲摩斯漢堡無麩質「巴斯克乳酪蛋糕」回歸。（圖／業者提供）

端午熱銷蒟蒻禮盒，即日起至6月15日更推出「買1送1」優惠，每箱蒟蒻另可加價39元，升級為全新香甜「蜜桃蘋果」風味，入口帶有濃厚的蘋果風味，美味香Q，尾韻帶著些微蜜桃香，酸甜可口，小朋友最愛，也相當適合夏天。

▲摩斯漢堡推出禮盒「買1送1」。（圖／業者提供）

即日起至6月30日，MOS也推出一系列應景禮品組合，包含「MOS米菓」任選2盒優惠價299元、「摩斯可可粉隨身包6入」優惠價240元、「摩斯抹茶歐蕾隨身包6入」優惠價300元、「摩斯嚴選咖啡豆」優惠價399元、「摩斯日式咖哩包4包」優惠價299元、「濾泡式咖啡10入」優惠價200元。6月1日～6月30日MOS巴斯克乳酪蛋糕組(6入)，優惠價450元，另送保冷袋1個，讓消費大眾過節送禮好方便。

MOS Order APP「安心取溫馨送」即日起到6月30日，陸續釋出各式禮品優惠組，數量有限，售完為止，讓消費者遠距送禮更方便。收禮者只需簡單步驟接收，將電子票券存放在MOS APP內，並於兌換期間內，到全台適用的摩斯漢堡店面直接兌換餐點或禮品，輕鬆拉近家人與朋友之間的感情。

▲Popeyes台灣首店5/30～6/1開幕首3天，每日前50名消費者送炸雞。（圖／Facebook／Popeyes）



除此之外，美國知名連鎖速食店「Popeyes」台灣首店將於5月30日正式開幕，開幕首3天，每日前50名消費者免費送炸雞1塊，每日前20名消費還送限量手機夾片掛繩組，點套餐現場加品牌LINE好友，輪流送比司吉、小薯與台灣綠茶。

▲迎接520，7-11 OPENPOINT行動隨時取推出一系列咖啡飲品組合優惠。（圖／7-11提供）

而適逢520，7-11「OPENPOINT行動隨時取」即日起至5月24日也推出「520情人節」多款咖啡飲品優惠，包括：CITY CAFE特大杯拿鐵11杯520元（限量10萬組）、CITY CAFE特大杯美式14杯520元（限量10萬組）、CITY PRIMA中杯精品美式/中杯精品拿鐵任10杯520元（限量3萬組）、CITY CAFE大杯熱卡布奇諾15杯520元（限量3萬組）、To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元（每日限量1000組）。