最美人權律師！喬治克隆尼愛妻加入ICC　調查加薩戰爭罪

▲阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）與丈夫喬治克隆尼（George Clooney）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

國際刑事法院（ICC）檢方近日提出對以色列和哈瑪斯領袖發出逮捕令的申請，而出身黎巴嫩的英國人權律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）表示，她應邀協助評估相關證據，專家們雖然背景各異，但達成了一致結論。

阿瑪爾的丈夫是好萊塢影星喬治克隆尼（George Clooney），她20日在與丈夫共同成立的「克隆尼正義基金會」（Clooney Foundation for Justice）網站上發布聲明稱，她應ICC首席檢察官卡林汗（Karim Khan）請求加入專家團隊，「針對在以色列和加薩發生的疑似戰爭罪和危害人類罪，進行證據評估。」

▲▼出身黎巴嫩的英國人權律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）。（圖／達志影像／美聯社）



卡林汗20日以涉嫌戰爭罪和危害人道罪為由，申請對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）幾位高層領袖發出逮捕令。

阿瑪爾表示，即便專家團隊成員背景各異，但在法律調查上的結論是一致的。她指出，有「合理理由認定」哈瑪斯的領袖參與犯下擄人質、謀殺和性暴力犯罪；對於納坦雅胡和葛朗特，她也認為有「合理理由認定」這兩人以飢餓作為戰爭、謀殺、迫害和滅絕的手段。

阿瑪爾和其基金會先前因未回應加薩平民死傷議題而遭受批評，她這次也在聲明中表示，「我的處事手法並不是一邊做一邊廣播，而是讓工作成果說明一切。」

她強調，參與這項工作是因為相信法治的重要性，並認為保護平民的生命是必要的，「於戰時保護平民的法律早在百年前即已制定，無論衝突理由為何，都適用於世界所有國家。」