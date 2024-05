最美人權律師！喬治克隆尼愛妻加入ICC　調查加薩戰爭罪

▲阿瑪爾克隆尼(Amal Clooney)與丈夫喬治克隆尼(George Clooney)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

國際刑事法院(ICC)檢方近日提出對以色列和哈瑪斯領袖發出逮捕令的申請,而出身黎巴嫩的英國人權律師阿瑪爾克隆尼(Amal Clooney)表示,她應邀協助評估相關證據,專家們雖然背景各異,但達成了一致結論。

阿瑪爾的丈夫是好萊塢影星喬治克隆尼(George Clooney),她20日在與丈夫共同成立的「克隆尼正義基金會」(Clooney Foundation for Justice)網站上發布聲明稱,她應ICC首席檢察官卡林汗(Karim Khan)請求加入專家團隊,「針對在以色列和加薩發生的疑似戰爭罪和危害人類罪,進行證據評估。」

▲▼出身黎巴嫩的英國人權律師阿瑪爾克隆尼(Amal Clooney)。(圖/達志影像/美聯社)



卡林汗20日以涉嫌戰爭罪和危害人道罪為由,申請對以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)、國防部長葛朗特(Yoav Gallant)以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」(Hamas)幾位高層領袖發出逮捕令。

阿瑪爾表示,即便專家團隊成員背景各異,但在法律調查上的結論是一致的。她指出,有「合理理由認定」哈瑪斯的領袖參與犯下擄人質、謀殺和性暴力犯罪;對於納坦雅胡和葛朗特,她也認為有「合理理由認定」這兩人以飢餓作為戰爭、謀殺、迫害和滅絕的手段。

阿瑪爾和其基金會先前因未回應加薩平民死傷議題而遭受批評,她這次也在聲明中表示,「我的處事手法並不是一邊做一邊廣播,而是讓工作成果說明一切。」

她強調,參與這項工作是因為相信法治的重要性,並認為保護平民的生命是必要的,「於戰時保護平民的法律早在百年前即已制定,無論衝突理由為何,都適用於世界所有國家。」

Amal Clooney announces the conclusions of the Panel of Experts in International Law, convened by @KarimKhanQC to advise on @IntlCrimCourt arrest warrant applications for crimes in Israel and Palestine. Read her @FinancialTimes oped. https://t.co/cP4c9hhzUG