建議賴清德適時出訪友邦　林佳龍：元首外交鞏固邦誼

▲外交部長林佳龍赴立法院進行業務報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德正式就職，政壇關注他何時將展開首次出訪行程。對此，外交部長林佳龍今（30日）應詢說明，元首外交是綜合外交很重要的一部分，可鞏固邦交、擴展邦誼，外交部會妥善的規劃。他也在立法院外交及國防委員會表示，未來將繼續推動「價值外交」，建議賴清德適時出訪，增進情誼並強化互信。

林佳龍今天上午前往立法院外交及國防委員會進行業務報告，會前接受媒體聯訪。

媒體詢問，未來外交部是否會積極推動元首外交？林佳龍說，元首外交是綜合外交很重要的一部分，元首出訪可鞏固邦交、擴展邦誼，外交部會妥善的規劃，過去也行之有年；且不只固邦，還要榮邦，讓邦交國繁榮，近期他與各國總統就職慶賀代表團深入討論，如何共同發展，甚至結合美國、日本一起促進友邦的發展、區域共同的繁榮。

此外，林佳龍在進行業務報告時表示，外交部將會深化邦交關係，邦交國是台灣最親近的朋友，台灣樂於、願意協助友邦發展，外交部將建議賴清德適時出訪，增進情誼並強化互信，此外，也將逐步提高我國政府開發援助（Official Development Assistance, ODA）佔國民所得毛額的比例，並增加與美國、日本、澳洲等國家在友邦方面的合作。