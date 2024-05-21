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社會 社會焦點 保障人權

極度危險犯搭公車畫面曝！進入北市已第3天　警緝捕無功頭大了

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

39歲簡姓男子2023年在西門町犯下殺人未遂罪，遭判刑3年定讞，由於簡男罹患思覺失調症、具有攻擊性，判決施以監護5年；不料19日他趁在醫院放風時逃脫，簡男先在超商偷了2瓶飲料後，徒步逃往基隆市區，接著坐往八斗子的公車到正濱站下車，然後過馬路從正濱站搭乘「1579」首都客運到台北，在南京公寓站（南京東路與三民路口）下車，目前行蹤不明。

▲▼簡男搭乘客運從基隆逃到台北 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡男搭乘客運從基隆逃到台北，並在南京公寓站（捷運南京三民）下車。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，經連日全力查緝調閱上百支民間、公家監視器，發現簡嫌19日下午已搭乘大眾交通工具至台北市下車，已通報台北市政府警察局知悉，基隆警方已與台北市共組專案小組，全力查緝簡嫌到案。警方今也公開簡男搭乘客運的畫面，由於簡男身上沒有錢，他上車後和司機講了幾句話，沒付錢就直接往座位區走，接著在南京公寓站（捷運南京三民）下車。

▲▼簡男搭乘客運從基隆逃到台北 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡男上車時沒付錢。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，因簡男身上無手機且沒有個人交通工具，皆以徒步或沿騎樓躲避監視器行進，且任意穿越道路、隨意搭乘公車後又下車、無邏輯反覆繞行，增加監視器調閱困難。且簡嫌與家庭關係疏離，無與任何親友聯繫，亦具有無家者特性，致增加偵辦困難度。

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