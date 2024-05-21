極度危險犯「母住新北林口」　社區警衛嚴查出入：恐尾隨外送員

▲▼ 警方加強巡查簡母所住的社區 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

39歲簡姓男子涉殺人未遂罪判處有期徒刑3年，執行前須進行5年監護，不料，他卻趁隙逃脫，並於脫逃當天搭乘客運至北市松山區，於南京東路、三民路口下車。而因為簡母住新北林口，警方不排除他會返家，《ETtoday新聞雲》實際走訪該社區，警衛表示加強警民連線外，「特別提防外送業者，避免嫌犯尾隨趁機進入社區」。

回顧整起案發經過，簡男今年1月23日晚間尾隨一名民眾，並趁對方不注意時，手持玻璃酒瓶重擊對方頭部。台北地方法院審酌，簡男罹患思覺失調症，依殺人未遂罪將他判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，並交由台北地檢署執行。

不料，簡男19日上午在醫院趁隙脫逃，院方緊急報警，警方隨即展開追查，檢方火速開立拘票進行通緝，並公布其穿著，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，外罩長袖方格紋襯衫。

根據警方調查，簡男19日從醫院脫逃後，當天下午隨即搭乘首都客運「1579」前往台北市松山區，並在南京東路、三民路口下車。由於簡母家住新北林口，不排除簡男會返家。

該社區位於重劃區，有100多戶，記者實際走訪簡男母親社區，該社區進出必須透過按鈴，由警衛先生開門，確保不是陌生人闖入。警衛先生表示，得知消息第一時間已經和警方密切聯繫，警方說會加強巡邏，一有狀況會在2分鐘內抵達，社區有很大一個風險是「深夜也會有外送員送餐」，警衛說這部分會特別提防！

林口警方表示，有關簡姓受監護處分人脫逃一案，本分局已針對其林口住處周遭每2小時均會前往巡邏查看。本分局業與家屬及社區保全建立聯絡管道，而於今日10時、14時、17時均有聯繫，仍無簡嫌與其母親聯繫消息，管理員等人亦未發現有簡嫌出現。同時預防簡嫌搭乘捷運或公車等大眾運輸至本轄，本分局亦針對林口A9站、泰山A8站、A7站等處每2小時加強巡邏。