　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殺人未遂犯躲北市第3天！最新緊急查緝專刊曝　可能出入場所：全台

▲▼ 殺人未遂罪嫌犯簡郁紘，戒護就醫期間逃跑，基隆市警察局發布緊急查緝專刊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲殺人未遂罪嫌犯簡郁紘，戒護就醫期間逃跑，基隆市警察局發布緊急查緝專刊。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／台北報導

基隆某醫院19日發生一名39歲簡姓受監護處分人逃脫事件！據了解，簡男罹患思覺失調、有攻擊性，被依殺人未遂罪判處有期徒刑3年，執行前須進行5年監護，不料，他卻趁隙逃脫，並於脫逃當天搭乘客運至北市松山區，於南京東路、三民路口下車，稍早警方再針對全台發布最新緊急查緝專刊。

回顧整起案發經過，簡男今年1月23日晚間尾隨一名民眾，並趁對方不注意時，手持玻璃酒瓶重擊對方頭部。台北地方法院審酌，簡男罹患思覺失調症，依殺人未遂罪將他判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，並交由台北地檢署執行。

不料，簡男19日上午在醫院趁隙脫逃，院方緊急報警，警方隨即展開追查，檢方火速開立拘票進行通緝，並公布其穿著，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，外罩長袖方格紋襯衫。

▲▼ 殺人未遂罪嫌犯簡郁紘，戒護就醫期間逃跑，基隆市警察局發布緊急查緝專刊。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據警方調查，簡男19日從醫院脫逃後，當天下午隨即搭乘首都客運「1579」前往台北市松山區，並在南京東路、三民路口下車，稍早警方再針對全台發布最新緊急查緝專刊，內容詳細描述簡男特徵，身高172公分、身上無財物、未使用手機，病況為思覺失調症（幻聽），可能出入藏匿處所「全台各地」，因簡男罹患精神疾病，具有攻擊性，所犯罪行是殺人未遂，查緝時請注意安全，通緝罪名則是「準脫逃罪」。

ET快訊
快訊／「太陽花」重返國會議場了　民進黨立委高唱「島嶼天光」
23歲女墜補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導
快訊／復刻2014！綠拿「太陽花版」布條出場　喊反黑箱、反擴
快訊／雨彈夜襲！16縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝
20歲護理生中捷砍人　網友灌爆臉書：太諷刺了吧
快訊／3刀男遭移送「拒絕夜間警詢」！　明早才進行筆錄
快訊／新加坡航空1死30傷　緊急迫降曼谷機場
快訊／3刀男砍人喊：我不想死！坐輪椅離開醫院　穿病人服赤腳移
快訊／殺人未遂逃竄雙北　新北校園今明兩天暫停開放
快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

高雄「撲車怪客」又現身！爬引擎蓋坐前擋嚇壞駕駛　警方出手了

新北23歲女墜美語補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導

快訊／中捷3刀男遭移送「拒絕夜間警詢」！　明早才進行筆錄

20歲護理生中捷砍人　憤怒網友灌爆臉書：太諷刺了吧

桃園夫婦先後赴郵局提款投資虛擬幣　警+行員連2天擋下！

快訊／3刀男移送畫面曝光！坐輪椅被押上警車　穿病人服赤腳上銬

新北農夫被蜜蜂螫！打電話給女兒求救「被叮了」　送醫搶救不治

車手相隔1個多月兩度被逮　這次更「專業」隨身帶點鈔機

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

高雄「撲車怪客」又現身！爬引擎蓋坐前擋嚇壞駕駛　警方出手了

新北23歲女墜美語補習班旁慘死　老師帶學童繞道…通報校方輔導

快訊／中捷3刀男遭移送「拒絕夜間警詢」！　明早才進行筆錄

20歲護理生中捷砍人　憤怒網友灌爆臉書：太諷刺了吧

桃園夫婦先後赴郵局提款投資虛擬幣　警+行員連2天擋下！

快訊／3刀男移送畫面曝光！坐輪椅被押上警車　穿病人服赤腳上銬

新北農夫被蜜蜂螫！打電話給女兒求救「被叮了」　送醫搶救不治

車手相隔1個多月兩度被逮　這次更「專業」隨身帶點鈔機

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

曖昧對象怕狗！約會1動作…她愣「該繼續嗎？」　全場狂罵：還不跑

快訊／「太陽花」真的重返國會議場了　民進黨立委高唱「島嶼天光」

通融極度危險犯沒付錢！首都客運曝原因　「全程低調安靜」

黃勇傳事件打擊士氣　餅總請出「雙陳」帶頭激勵

合約糾紛意外曝光驚人工資　啦啦隊女孩和解前東家：謝粉絲關心

龐培歐讚賴清德擘劃願景　樂見重申台海和平

高雄「撲車怪客」又現身！爬引擎蓋坐前擋嚇壞駕駛　警方出手了

看到粉紅特斯拉興奮了！　韓男「人車連結」洩慾3小時停不下來

才開幕4個月！牧石鍋物竹北店5／27起暫停營業　業者曝：人力短缺

金智媛見面會門票秒殺！　「50萬人湧入搶800張票」粉絲全崩潰

問鸚鵡會不會發財　牠竟氣到問候祖先

社會熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

20歲男中捷狂砍人！送醫痛哭：我還不想死

中捷砍人！3刀男「父母都有醫學背景」

更多熱門

相關新聞

極度危險犯搭公車進北市畫面曝　警緝捕無功頭大了

極度危險犯搭公車進北市畫面曝　警緝捕無功頭大了

39歲簡姓男子2023年在西門町犯下殺人未遂罪，遭判刑3年定讞，由於簡男罹患思覺失調症、具有攻擊性，判決施以監護5年；不料19日他趁在醫院放風時逃脫，簡男先在超商偷了2瓶飲料後，徒步逃往基隆市區，接著坐往八斗子的公車到正濱站下車，然後過馬路從正濱站搭乘「1579」首都客運到台北，在南京公寓站（南京東路與三民路口）下車，目前行蹤不明。

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

獨／起底極度危險脫逃犯　鄰曝他憨厚有禮貌

獨／起底極度危險脫逃犯　鄰曝他憨厚有禮貌

極度危險戒護犯脫逃熱區曝　現身基隆廟口+麥當勞

極度危險戒護犯脫逃熱區曝　現身基隆廟口+麥當勞

受監護處分人脫逃！還在基隆可能性高

受監護處分人脫逃！還在基隆可能性高

關鍵字：

殺人未遂緊急查緝專刊

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

20歲男中捷狂砍人！送醫痛哭：我還不想死

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面