殺人未遂犯躲北市第3天！最新緊急查緝專刊曝　可能出入場所：全台

▲殺人未遂罪嫌犯簡郁紘，戒護就醫期間逃跑，基隆市警察局發布緊急查緝專刊。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／台北報導

基隆某醫院19日發生一名39歲簡姓受監護處分人逃脫事件！據了解，簡男罹患思覺失調、有攻擊性，被依殺人未遂罪判處有期徒刑3年，執行前須進行5年監護，不料，他卻趁隙逃脫，並於脫逃當天搭乘客運至北市松山區，於南京東路、三民路口下車，稍早警方再針對全台發布最新緊急查緝專刊。

回顧整起案發經過，簡男今年1月23日晚間尾隨一名民眾，並趁對方不注意時，手持玻璃酒瓶重擊對方頭部。台北地方法院審酌，簡男罹患思覺失調症，依殺人未遂罪將他判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，並交由台北地檢署執行。

不料，簡男19日上午在醫院趁隙脫逃，院方緊急報警，警方隨即展開追查，檢方火速開立拘票進行通緝，並公布其穿著，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，外罩長袖方格紋襯衫。

根據警方調查，簡男19日從醫院脫逃後，當天下午隨即搭乘首都客運「1579」前往台北市松山區，並在南京東路、三民路口下車，稍早警方再針對全台發布最新緊急查緝專刊，內容詳細描述簡男特徵，身高172公分、身上無財物、未使用手機，病況為思覺失調症（幻聽），可能出入藏匿處所「全台各地」，因簡男罹患精神疾病，具有攻擊性，所犯罪行是殺人未遂，查緝時請注意安全，通緝罪名則是「準脫逃罪」。