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永慶房屋二度贊助《慶祭》演唱會　超強卡司接力唱嗨翻文化大學

▲▼永慶房屋X文化大學演唱會合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲文化大學與永慶房屋再次攜手舉辦第二屆《慶祭》演唱會，設備規格全面升級，還邀請到超人氣創作才子派偉俊，文大學生全嗨翻。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

文化大學與永慶房屋再次攜手舉辦第二屆《慶祭》演唱會，5/21晚間於文化大學大孝館盛大舉行，今年演出陣容星光熠熠，吸引了近兩千人次入場，嗨翻草山雨夜。演唱會上由超人氣主持人派翠克擔任主持，悖論式樂團、HowZ、派偉俊、李浩瑋、女團T.O.Y.以及Tyson Yoshi等人氣團體及歌手輪番獻唱，共度一場專屬青春的《慶祭》。

演唱會設備、規格全面升級　學生免費入場大飽耳福

▲▼永慶房屋X文化大學演唱會合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《慶祭》演唱會首次移師至室內多功能體育館舉行，活動現場也有文青小市集、永慶房屋人才招募攤位等，讓同學們可邊逛邊聽演唱會。

▲▼永慶房屋X文化大學演唱會合作。（圖／記者湯興漢攝）

連兩年舉辦的《慶祭》演唱會是文化大學大眾傳播學系與永慶房屋的的創新產學合作課程，今年活動不僅藝人卡司更強大，規模與設備也全面升級。《慶祭》演唱會首次移師至室內多功能體育館舉行，並以公益性質、免費領票的方式，歡迎有興趣的年輕世代與歌迷粉絲共襄盛舉！活動現場也有文青小市集、永慶房屋人才招募攤位等，讓同學們可邊逛邊聽演唱會，現場熱鬧非凡。

▲▼永慶房屋X文化大學演唱會合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲當紅主持人派翠克也是文化校友。

晚間《慶祭》演唱會由派翠克暖場，他幽默風趣的主持風格迅速炒熱現場氣氛，並由悖論式樂團率先登台，緊接著由饒舌暖男HowZ及超人氣創作才子「小派」派偉俊帶來精彩演唱，派偉峻更與派翠克「雙派合體」讓現場氣氛嗨到最高點，還有創作歌手李浩瑋的獨特嗓音更是讓人耳朵懷孕，而女團T.O.Y.也以動感舞蹈及甜美歌聲大秀青春魅力，最後來自香港的人氣歌手Tyson Yoshi壓軸演出，為《慶祭》劃下完美的句點。

▲▼永慶房屋X文化大學演唱會合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平說明《慶祭》演唱會完全是由大傳系師生自主策劃和執行，相當值得鼓勵。

文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平表示，《慶祭》演唱會完全是由大傳系師生自主策劃和執行，充分展示了學生的能力和創意，相當值得鼓勵！這次的表演藝人許多都是畢業於文化大學的校友，包含主持人派翠克、悖論式樂團、女團T.O.Y.等，象徵一種傳承的精神；也非常感謝永慶房屋出錢出力，給學生盡情發揮的舞台，也帶動新形態產學合作，讓產學合作不再僅限於研究和論文方面，希望未來能有更多元的合作形式。

鼓勵學子發揮創意　永慶房屋以行動支持青年就業

▲▼永慶房屋X文化大學演唱會合作。（圖／記者湯興漢攝）

▲永慶房屋人資部協理塗振宏鼓勵年輕人加入永慶房屋、挑戰高薪。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，很高興能再次與文化大學合作舉辦《慶祭》，讓學生有機會辦自己的活動、唱自己的歌，盡情發揮創意及展現所學。

永慶房屋也相當關注青年就業需求，採取「先投資、再培育」的政策，提供業務新人「前12個月每月5萬元」收入保障，不限科系且不需試用期，並提供靈活的兵役就業方案，讓男性求職者可選擇先面試再當兵、或先就業再申請兵役留停，吸引許多應屆畢業生的目光。

近年房市熱度高，為青年求職者加入房地產業帶來更多機會。塗振宏透露，永慶有高底薪、高獎金優勢，不僅保障期有每月5萬元，只要績效達標月月都能升職等加底薪，底薪每月最高7萬5，業績獎金另計，沒有年資限制，讓每一分努力都有價值！據永慶內部統計，年資3年以上經紀人有4成買房，支持青年人才幸福成家、築夢踏實。

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