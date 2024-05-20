國際金價飆漲！　陸黃金ETF近5日超億元人民幣流入

▲國際金價飆漲，大陸黃金ETF投資熱烈。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

國際金價今（20）日早盤一度漲至2440.6美元／盎司，突破4月創下的歷史高位2431.43美元／盎司。在金價飆漲的趨勢下，大陸黃金股ETF大幅走高，盤中價格屢創上市新高，強勢衝擊周線三連紅。同時，港股黃金股靈寶黃金、紫金礦業、招金礦業及紫金礦業盤中分別上漲6.71%、6.02%、4%、3.52%。

《中國證券網》報導，數據顯示，截至5月17日，黃金股ETF近5日吸金已超1億元（人民幣，下同），近60日吸金超7億元，今（2024）年以來漲幅近40%。永贏黃金股ETF基金經理劉庭宇表示，4月美國經濟增長、就業、消費及通脹數據全面走弱，市場開始重新交易降息預期，疊加地緣不確定性因素增加，處於歷史中低位水平的黃金ETF持倉和COMEX非商業淨多頭持倉有望回流，或推動金價進入新一輪上行趨勢。

數據顯示，大陸一季度黃金產量、消費量同比雙增長，呈現出供需皆旺的態勢。劉庭宇認為，黃金股已進入量價齊升的戴維斯雙擊週期，金礦公司礦權帶來的利潤槓桿及產量提升，以及金店渠道擴張等因素，未來有望助力黃金股繼續放大金價彈性。

值得注意的是，黃金漲勢逐漸傳導至白銀市場。大陸光大期貨分析指，當前金銀比處在歷史偏高位，若從金銀比回歸的角度，白銀向上的彈性要顯著高於黃金，無疑也會把本輪金銀走勢推向另一個高潮。

劉庭宇強調，更長期來觀察，「當前金價或處於第四個躍升期的前期，在央行購金和民間購金需求旺盛、2024年地緣擾動不斷、美聯儲降息預期等因素催化下，黃金未來上行空間值得期待。」