技術翻轉人生！　謝富生從叛逆少年到大學生

▲謝富生(右)參加桃竹苗分署冷凍空調職訓，左為訓練師李居芳。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

目前就讀於北科大能源與冷凍空調工程產學訓專班一年級的謝富生，曾是一位不學無術的叛逆少年，在勞動力發展署桃竹苗分署協助下，參加職業訓練磨練技術，考取丙、乙級技術士證書及同等學力翻轉人生，實現考進大學迎向成功的夢想。

勞動力發展署桃竹苗分署21日表示，家住基隆的謝富生，從小因為父親忙於工作，母親長年臥病，管教的時間少，謝富生也脫韁似的在國中肄業後沒再繼續升學，平日靠著打工賺零用錢花。因為沒有技術，在職場只能找體力的工作。

好強的謝富生決定要把技術學好，110年他報名桃竹苗分署「冷氣裝修技術人員專班」努力學習冷凍空調技術，終於順利考上丙級技術士，拿到證照時，他激動地說，要是能早點拿到就好了！

退伍後，謝富生持續從事冷凍空調工作，也逐漸確立自己的目標，並不以考取丙級自滿，為提升自己及就業打算，111年他報名參加桃竹苗分署「空調機電實務班」，在李居芳職訓師細心指導下，謝富生考取乙級證照。

失學多年的謝富生發現除一身技術之外，學歷不能偏廢，他先以丙級技術士證及工作經驗取得高中同等學力資格，再憑著乙級技術士及努力準備筆試，成功考進北科大「能源與冷凍空調工程系」產學訓專班，謝富生感謝有桃分署的協助，以及李居芳職訓師在空調技術上傾囊相授，才能讓他在人生十字路口重新找回方向，並將專業投入產業。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「產學訓合作訓練計畫」，招收對象為15至29歲的國中、高中(職)及大專畢業生，計畫包括學校教育、分署技術培訓和職場實務訓練，讓青年在畢業後一次取得學歷、證照及工作經驗，廠商也能依用人需求找到適合的技術人才。

桃竹苗分署113年預計與國立臺北科技大學、龍華科技大學、萬能科技大學等3所學校合作開辦「能源與冷凍空調工程」、「電機與機電控制」、「營建空間設計」等3職類產學訓專班，預計招收118個名額，歡迎年滿15歲以上至29歲以下國中、高中(職)及大專畢業生多加利用，欲報考青年可向各分署查詢合作學校招生簡章，再逕洽各招生學校報名或上桃竹苗分署官網洽詢。