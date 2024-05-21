印度德里高溫飆47.4°C　政府緊急下令「學校立即停課」

▲印度強烈熱浪來襲，當局下令所有學校立即放暑假。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

每年4月至6月是印度的夏季，隨著氣候變遷當地酷暑也越演越烈。印度氣象局預警，本周將出現強烈熱浪，首都德里的郊區氣溫一度飆破47°C，當局下令所有學校必須「立即」停課。

綜合《衛報》、《今日印度》報導，印度氣象局（IMD）警告，本周將面臨一場強烈熱浪，納傑夫加爾（Najafgarh）郊區氣溫高達47.4°C，為印度本季截至目前最高氣溫。IMD對德里、旁遮普邦和哈里亞納邦（Haryana）發布紅色警報，預計未來5天將會出現高溫天氣，印度西北部和中部地區最高溫將上升2至3°C。

為應對首都極端天氣及維護學生健康，德里教育部早已下令，自5月11日至6月30日是本學年為期50天的暑假。然而一些私立學校在嚴重熱浪期間仍然開放，德里政府緊急下令，「轄區所有學校立即停課放暑假」。鄰近旁遮普邦、哈里亞納邦、中央邦（Madhya Pradesh）等地區也下令關閉學校。

一般來說，印度早對夏季炎熱天氣習以為常，但經科學家多年研究發現，全球氣候變遷正在使熱浪持續時間變得更長、次數更頻繁、強度也更強烈。正值印度為期6周的選舉，本次投票率有所下降，分析人士認為高溫是原因之一，再者則是人們普遍預期總理莫迪將輕鬆贏得第三個任期。