快訊／新航波音客機遇嚴重亂流迫降　死亡人數上升至2人

▲新加坡航空一架班機遭遇亂流，釀成至少2死。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

新加坡航空一架編號SQ321的班機21日自倫敦起飛後，在下午約3點45分遭遇嚴重亂流顛簸，緊急迫降曼谷蘇凡納布機場，第一時間傳出造成至少1死30傷。根據泰國媒體最新報導，目前死亡人數上升至2人，總計造成2人死亡。

新加坡航空發聲明指出，機上共載有211名乘客和18名機組人員，針對這起不幸的事件，向死者家屬致上最深切的哀悼。根據泰國媒體《Khaosod Online》報導，截至傍晚5點25分，這起事件共計造成2人死亡。

至於確切事故細節與死傷狀況，目前仍在進一步釐清確認。