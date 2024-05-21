快訊／新航波音客機遇嚴重亂流迫降　死亡人數上升至2人

▲新加坡航空一架班機遭遇亂流，釀成至少2死。（圖／達志影像／美聯社）
記者柯沛辰／綜合報導
新加坡航空一架編號SQ321的班機21日自倫敦起飛後，在下午約3點45分遭遇嚴重亂流顛簸，緊急迫降曼谷蘇凡納布機場，第一時間傳出造成至少1死30傷。根據泰國媒體最新報導，目前死亡人數上升至2人，總計造成2人死亡。
新加坡航空發聲明指出，機上共載有211名乘客和18名機組人員，針對這起不幸的事件，向死者家屬致上最深切的哀悼。根據泰國媒體《Khaosod Online》報導，截至傍晚5點25分，這起事件共計造成2人死亡。
至於確切事故細節與死傷狀況，目前仍在進一步釐清確認。
Un mort & 30 blessés à bord d’un Boeing 777-300 de Singapore Airlines reliant Londres Heathrow à Singapour.— air plus news (@airplusnews) May 21, 2024
▫️L’avion a subit de sévères turbulences et s’est dérouté immédiatement à Bangkok.
Plus d’infos à venir. pic.twitter.com/5voGpUbdMS
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