台版柬埔寨法官猝死再開庭　奪3命首惡喊冤「不想害命」7／11宣判

記者黃宥寧／台北報導

奪3命詐4億「台版柬埔寨」幕後首腦「藍道」杜承哲及水房成員薛隆廷、洪俊杰、王昱傑被依私行拘禁致死等罪羈押至今，原定今天宣判，但因受命法官墜樓身亡，合議庭組合生變，21日再開辯論。針對檢方具體求刑無期徒刑，杜等人當庭懊悔懇求不要，碩士學歷的王說想回歸社會、杜則說「我應該關不完了」。審判長諭知7月11日宣判。

「台版柬埔寨案」原受命法官上月驟然離世，原定今上午11點宣判，因合議庭組合生變，改開辯論。

國中畢業杜男（28歲）否認私行拘禁致死等重罪，強調不知道囚禁據點有少年共同犯罪；薛除加重強盜、私行拘禁致死以外都認罪，也坦承有招募人加入，洪除加重強盜、非法使人施用3級毒品、組織否認其餘都承認；碩士學歷的王也僅認洗錢等輕罪。

坐在被告席的杜承哲說，已賠償死者黃秀娟家屬150萬，希望可以再和另2位被害家屬談看看，其辯護律師表示，杜母賠完黃家後，財務有困難，財產也被扣押，目前僅能各給死者家屬先分期100、200萬，家屬告代律師說會轉達；薛隆廷、洪俊杰、王昱傑也有意和解，並說會再跟家人討論。

▲杜承哲等人7月11日宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

審判長問4名被告還有沒想說的？杜說希望不要被判無期徒刑，自己還有其他小條（案子），應該關不完，薛、洪、王也希望能從輕量刑，回歸社會。

杜辯護律師指出，被告有悔意並非怙惡不悛，做詐騙只想求財不想害命，案發後也有做法事、捐棺材；杜向法官說「鬧出人命後想交接給洪俊杰」，審判長蔡守訓怒斥「你是把詐諞集團當事業經營？」並問洪「那你怎麼回杜承哲？」洪說「我缺錢就答應他，讓他把余秉原（幕後大BOSS）聯絡方式給我」。

公訴檢察官指，杜等人不悔改，重起爐灶，不把人當人來看，採「集中營式」管理，以電擊、毛巾塞嘴、餵毒予被害人，釀3人死亡，詐騙的金額層層轉匯隱匿，請求無期徒刑、褫奪公權。審判長定7月11日宣判。