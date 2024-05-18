鐵鍊綑法官車...超商大夜班店員落網　曾拿麵線磚頭砸ATM　 　

記者邱中岳／台北報導

士林地方法院士東院區，在日前發生1名法官的愛車停在停車場，但是下班時卻發現車子左後輪遭鐵鍊捆住，脫困之後立刻請法警長前往派出所報案，事後警方透過監視器鎖定嫌犯，立刻前往任職的超商將人逮捕到案，警方清查後發現，發現嫌犯原來之前還持磚頭、麵線砸ATM。

警方調查，士林地方法院1名歐姓法官，將愛車停放在露天停車場，沒想到下班要開車離去，竟然發現左後輪遭不明人士用鐵鍊拴住，事後請法警長協助代為報警處理，轄區士林分局天母派出所警員獲悉後立刻展開追查。

▲潘姓男子涉嫌以鐵鍊拴住法官愛車，最後在超商被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方一開始發現案發期間有4人接近車輛，持續清查後，鎖定1名32歲的潘姓男子涉嫌重大，並在18日前往潘任職的超商將人逮捕到案，並且事後依照強制罪嫌帶回偵辦，不排除是潘姓男子精神狀況不穩定隨機犯案，但真正動機仍有待訊問。

▲ 士林地院法官的車遭人用鐵鍊拴住 。（圖／記者黃宥寧翻攝）



▲潘姓男子在超商被警方逮捕後，對於犯案動機不願意多說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，潘姓男子在超商擔任大夜班店員，在2024年2月間，也曾經在台北市士林區文林路的郵局ATM，將磚塊和沒吃完的麵線砸向ATM，潘姓男子到案後向警方供稱，自己耳朵裡有個聲音「叫我去砸」，無法控制才會前往犯案。