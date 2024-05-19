快訊／拿鐵鍊鎖法官賓士+種大麻　超商男遭羈押禁見

▲潘姓男子涉嫌以鐵鍊拴住法官愛車，最後在超商被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

1名32歲的潘姓男子，日前到士林地方法院士東院區，把1名法官的賓士車左後輪用鐵鍊鎖住，警方逮人後清查發現，潘男之前還持磚頭、麵線砸ATM，甚至還栽種大麻，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施之虞，檢方於今（19日）凌晨向法院聲請羈押禁見，稍早法院裁定羈押禁見。

警方調查，士林地方法院1名歐姓法官，將愛車停放在露天停車場，沒想到下班要開車離去，竟然發現左後輪遭不明人士用鐵鍊拴住，事後請法警長協助代為報警處理，轄區士林分局天母派出所警員獲悉後立刻展開追查。

警方清查後，鎖定1名32歲的潘姓男子涉嫌重大，並在18日前往潘任職的超商將人逮捕到案，並且事後依照強制罪嫌帶回偵辦，不排除是潘姓男子精神狀況不穩定隨機犯案，但真正動機仍有待訊問。

▲ 士林地院法官的車遭人用鐵鍊拴住 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，潘姓男子在超商擔任大夜班店員，在2024年2月間，也曾經在台北市士林區文林路的郵局ATM，將磚塊和沒吃完的麵線砸向ATM，潘男到案後向警方供稱，自己耳朵裡有個聲音「叫我去砸」，無法控制才會前往犯案。

18日警方搜索潘男北投住處，查獲潘男另涉有栽種第二級毒品大麻情事，檢察官認潘男涉強制、恐嚇、妨害公務及違反毒品危害防制條例，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施之虞，於今日凌晨向法院聲請羈押禁見，全案移由法院羈押庭審酌裁定，約中午12時40分，法官裁定羈押禁見。