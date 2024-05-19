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社會 社會焦點 保障人權

超商男鐵鍊鎖法官賓士！還在「家中種大麻」　遭檢方聲押

▲▼潘姓男子涉嫌以鐵鍊拴住法官愛車，最後在超商被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲潘姓男子涉嫌以鐵鍊拴住法官愛車，最後在超商被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

士林地方法院士東院區，在日前發生1名法官的賓士車停在停車場，左後輪卻遭鐵鍊捆住，事後警方透過監視器鎖定嫌犯將人逮捕，警方清查後發現，發現嫌犯原來之前還持磚頭、麵線砸ATM，甚至還栽種大麻，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施之虞，檢方於今（19日）凌晨向法院聲請羈押禁見。

警方調查，士林地方法院1名歐姓法官，將愛車停放在露天停車場，沒想到下班要開車離去，竟然發現左後輪遭不明人士用鐵鍊拴住，事後請法警長協助代為報警處理，轄區士林分局天母派出所警員獲悉後立刻展開追查。

警方清查後，鎖定1名32歲的潘姓男子涉嫌重大，並在18日前往潘任職的超商將人逮捕到案，並且事後依照強制罪嫌帶回偵辦，不排除是潘姓男子精神狀況不穩定隨機犯案，但真正動機仍有待訊問。

▲▼ 士林地院法官的車遭人用鐵鍊拴住 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲ 士林地院法官的車遭人用鐵鍊拴住 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

18日搜索潘男北投住處，查獲潘男另涉有栽種第二級毒品大麻情事，檢察官認潘男涉強制、恐嚇、妨害公務及違反毒品危害防制條例，且有逃亡、湮滅證據及反覆實施之虞，於今日凌晨向法院聲請羈押禁見，全案移由法院羈押庭審酌裁定。

警方指出，潘姓男子在超商擔任大夜班店員，在2024年2月間，也曾經在台北市士林區文林路的郵局ATM，將磚塊和沒吃完的麵線砸向ATM，潘男到案後向警方供稱，自己耳朵裡有個聲音「叫我去砸」，無法控制才會前往犯案。

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