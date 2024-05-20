士林高雄2法官疑暗助猥褻被告　姜麗香二審改罰俸1年

▲2名法官捲入猥褻案件，司法院職務法庭二審針對士林地院法官姜麗香，做出改判。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院法官姜麗香、高雄地院法官侯弘偉，疑似針對台東某猥褻案件被告提供資料或法律諮詢，被監察院彈劾後送職務法庭審議。一審將2位法官重判停職，案經上訴，職務法庭二審將姜麗香改判罰俸1年，但侯弘偉的部分仍判決停職。全案就此確定。

本案經監察院調查後提出的彈劾文中指出，台東某私人兒少安置機構林姓前主任，2019年間收容某少年時，林男竟於安置期間涉嫌強制猥褻、性騷擾及傷害恐嚇少年。少年告知家人及社工後，被林男知悉，林男又於深夜逼迫少年寫澄清書，少年不從遂遭林男毆打，期間少年雖大喊救命，竟無人理會。

家人將過程告知台東地院少年保護官，保護官先告知法官姜麗香相關案情，姜麗香隨即透過侯弘偉，找上前台東地院洪姓前主任保護官，要求洪女先行協助訪視少年。但洪女疑似因為個人恩怨關係，訪視少年後並不相信少年說詞，並回報姜麗香。最後姜麗香並未公平審酌所取得之資訊，仍擬具決行意見及法官意見書，表示個人不贊成通報，另外也將自己的意見書告知侯弘偉。至於侯弘偉則在得知案情後，陸續與林男傳遞訊息，予以安慰，或附和林男委任律師之意見。

案經媒體批露後，引發喧然大波。監察院介入調查後，認為姜麗香、侯弘偉、洪姓前主任保護官等3人，均有違失，因此分別對3人提出彈劾。其中姜麗香、侯弘偉涉案部分由職務法庭審理，職務法庭去年5月間一審判決將2名法官免除法官職務、轉任司法事務官。判決出爐後引發法界爭議，其中因多年從事少年保護業務的姜麗香，在社工間被暱稱為「姜媽」，她因本案遭停職，更是讓不少人發動聲援。

案經上訴，職務法庭二審於20日宣判，職務法庭重新審酌2名法官違失部分後，改判姜麗香罰款，金額為現職月俸給總額一年。但侯弘偉部分，職務法庭仍認定違失重大，判決停職、轉任該院司法事務官。全案確定。