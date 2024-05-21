打造與世界接軌的幸福農村　農業部推「智慧韌性永續安心」行動策略

▲農業部推動「智慧韌性 永續安心」行動策略，訂出四大主軸，包括連結智慧生產與數位服務等科技元素，全面提升農業韌性與競爭力。（圖／農業部提供）

記者蒲世芸／綜合報導

農業部今(21日)召開施政願景記者會，說明未來農業施政藍圖，部長陳駿季表示，將讓臺灣農業成為永續韌性的產業，以及讓農民成為高度專業的職業。在新農業改革基礎上，進一步建構策略型農業思維的施政主軸，推動「智慧韌性 永續安心」農業政策行動策略，訂出四大主軸以及十三項重點策略，連結智慧生產與數位服務等科技元素，全面提升農業韌性，降低農業經營風險，確保產銷秩序，提升農業競爭力。

農業政策行動策略涵蓋四大主軸，包括：

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主軸一「智慧」

加速智慧科技擴散帶動產業發展，由政府提供數位整合服務，完善農業產業鏈，建構精準、效率、低經營風險的農業。

主軸二「韌性」

在此主軸下，農業部將加速農業基礎環境網絡佈建，推動氣候變遷調適作為，強化農業韌性，確保糧食安全。

主軸三「永續」

農業部政策會重視農業生產與生態資源的品質維護和循環利用，引領臺灣農業邁向資源、生態、低碳淨零的永續發展。

主軸四「安心」

為了讓農民安心從農，農業部將更加完善農民福利體系，並復育幸福農村，提供農民多元發展機會，同時提高消費者對有機友善及產銷履歷產品品質的信賴，加強檢測與溯源量能，確保農產品安全，建立臺灣品牌價值，讓社會大眾支持臺灣農業。

在四大農業政策行動策略主軸下，為推動臺灣農業永續發展，農業部將制定農業基本法，以擘劃臺灣農業發展方針，穩固農業根基，導引臺灣農業永續發展。另外為提升服務農民效率，將全面整合數位資訊、擴大智慧科技於農業應用，因此將推出農民數位卡，建立農民數位服務管理系統，提供農民全方位精準又便利的服務，用手機就能掌握各種個人服務資訊；此外更要進一步建立農業大數據資料庫，以精進農情基本調查並應用於生產計畫推動，維持農業產銷供需穩定與平衡。為加速農業天然災害勘災效率，將導入創新AI技術和勘災APP，提升災害監測預警，協助強化減災作為與迅速復耕復建。

同時為建設幸福農村，農業部將「復育幸福農村」做為施政重點之一，將提出農村發展整體規劃，推動農村空間規劃打造共榮生活環境，提供農民多元發展機會，並強化農村長者綠色照顧服務，復育世代共好幸福農村，並積極推動轉型升級，讓農業成為高度競爭力的產業與世界緊密接軌。