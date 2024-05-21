蔡宗豪關心公辦都更　請市府審慎處理都更容積獎勵勿蹈京華城案覆轍

▲台南市議員蔡宗豪關切這起市府和國防部攜手合作的公辦都更建案，他希望市府要審慎處理『都更容積獎勵』項目，前台北市長柯文哲因京華城建案容積率暴增被起訴，台南市絕勿重蹈覆轍。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南九六新村都更案終於開始公告了，市議員蔡宗豪關切這起市府和國防部攜手合作的公辦都更建案，他說九六新村緊鄰成功大學，附近生活機能優異，近二公頃住宅區建案，市府透過『都更容積獎勵』方式約250戶公宅，希望市府要審慎處理『都更容積獎勵』項目，前台北市長柯文哲因京華城建案容積率暴增被起訴，台南市絕勿重蹈覆轍。

蔡宗豪表示，很高興市府跟國防部合作推動，九六新村的公辦都更案，計畫面積4.82公頃，開發後住宅區約1.9公頃近5800坪，坐落於大道新村眷改社區及和緯路以南，附近有延平國中、台南二中、成功大學，98%是國防部所有，鄰近台南鐵路地下化廊帶等開放空間，未來是一個值得期待的優質居住地方。

蔡宗豪說，九六新村都更案目前進行第二次公告，將公宅獎勵係數提高為1.2，還延長開發期限為5年，並依營建市場波動情形調整共同負擔比率，但他最關心的還是九六新村透過『都更容積獎勵』方式，市府可以取得約250戶公營住宅這部分，看看前台北市長柯文哲的京華城弊案，當年京華城建案容積率在郝龍斌市府時代從390％提高到560％，到柯文哲市長時代又暴增到840％，溢價居然高達200億元，導致檢調偵查並起訴柯文哲，請市府都發局要非常審慎的處理容積獎勵這部分。

蔡宗豪又持續關切西市場議題，他說，百年歷史的西市場周邊街廓整體改建工程，期間因為卡到香蕉倉庫的古蹟遺址，工程延宕多年都無法完工，目前十多家美食名店為了延續讓美食攤不熄燈，在附近租民間土地上的貨櫃屋租店營業，因為房東六月三十日就不續租，店家不知該何去何從？請經發局出面協助這段期間要到哪營業？若搬遷，攤商們未來這些搬遷費用誰出？是要攤販自行買單？另外攤商們認為西市場改建在油水分離設備這部分仍有改善空間，攤商們都做吃的美食都是名店生意很好，若油水分離設備太狹小，還是會造成環境髒亂，希望能改善。

孩子期待兒童節能收到禮物，蔡宗豪說，走入校園聽到好多小朋友心聲，很多學校在辦小市長比賽時，他們的政見就是希望在屬於兒童的節日，能收到學校送出的禮物，期待黃偉哲市長能聆聽到小小市長們的民意心聲。老師權益也不容忽視，教師節各縣市都會送老師禮金，不比較沒傷害，一比台南市老師收到的禮金只有330元，又是六都最低，高雄都有600元，台北2000元，新北市1000元，他希望窮不能窮教育，應給老師應有的尊重。

蔡宗豪也為滑輪溜冰曲棍球爭取權益，他說台南市滑輪溜冰曲棍球成績輝煌，曾榮獲世界比賽冠軍，在亞洲和國內更是戰果輝煌，可是卻沒有一座正式場地，安平現有的滑輪溜冰場，場地作為花式或競速皆可，鋪軟墊作為臨時場地也可接受，但作為正式的比賽場地則天差地遠，目前安平球場旁邊有塊場地，請市府逐年編列預算興建一座正式球場，以實際行動來支持體育。

蔡宗豪也關心環保減塑議題，他說台南市在他的建議下推動市場袋袋相傳活動，也就是在市場內設置袋袋相傳取用和回捐站點，45取用點，只有二處設置大型取用櫃，跟外縣市比有很大的改進空間，環保減塑不是撒幣政策，希望能學習其他縣市推動袋袋相傳的經驗，讓台南市減塑做的更好。