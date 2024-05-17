柯文哲稱京華城案是「交辦」非「轉送」　許淑華點4關鍵時間點

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的爭議案延燒。針對柯文哲拍影片強調是「交辦」是「轉送」，台北市議員許淑華提出京華城的4大關鍵時間點，包括京華城於2018年因不滿容積率被認定為560%，對北市府提告；2020年向柯陳情、同年7月16日法院判決京華城敗訴後，柯卻在同年的7月30日召開都委會決議讓京華城適用「都更辦法」、同年11月11日親自蓋章決行讓京華城容積率從原有的560%飆升至840%。

許淑華16日批評，柯文哲別再把責任推給下屬，是要彭振聲幫扛京華城案的所有質疑嗎？柯文哲用影片回應京華城弊案，說他只是「轉送」陳情，沒有任何「交辦」事項，「請問柯文哲，難道2014到2022年台北市政府沒有市長嗎？」

許淑華整理京華城4大關鍵時間點，第一，2018年，京華城的容積率就已被認定為560%，事後京華城不滿，對台北市政府提告。2020年，京華城又向柯文哲陳情，柯市府為此召開都審會議，此時行政訴訟正在進行中。同年7月16日，法院判決京華城敗訴。照理來說案件到這邊就該結束了，柯文哲卻沒有停下來。

接著許淑華說，2020年7月30日，法院判決後兩週，柯市府卻無視法律判決，召開都委會第768次會議，決定讓京華城案可以適用「都更辦法」，使京華城得到了天價補償。2020年11月11日，柯文哲親自蓋章決行讓京華城容積率從原有的560%飆升到現在840%。

許淑華指出，柯市府明知有行政訴訟正在進行，卻同步進行都審會議，為何無視法院判決，堅持做出對京華城有利的決策？

許淑華說，柯文哲的澄清影片裡不但沒有解釋他的荒唐爭議，還用文字遊戲暗示自己只是「轉送」陳情，在此案中沒有責任，荒謬至極。

許淑華表示，柯文哲向來擅長用新媒體自我包裝，但在此重大弊案前，模糊焦點的手法是不會被人民所接受的，「我會持續關注京華城等弊案，也會在議會中督促蔣萬安市長，盡快做出補救措施、亡羊補牢」。