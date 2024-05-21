　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

路透估中國今年房價降5%　房產銷售縮10%

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲中國房市持續低迷。（圖／CFP）

文／中央社台北21日電

路透社今天發布民意調查，預估中國今年的房屋價格將下降5.0%，房地產銷售可能萎縮10.0%，中國房市將進一步惡化。不過，分析師表示，中國政府可能還會再頒布房市支持性政策，將有望提振房市。

據路透社於10日至17日所做的一份民意調查顯示，隨著中國房地產投資和銷售下滑的情況加劇，今年中國房價、銷售量下跌的速度將加快。

據路透社2月的民意調查顯示，當時預估下降幅度為0.9%，2025年房價上漲0.5%。不過此次民調顯示，2024年新房價格將下降5.0%，2025年房價可能保持不變，表示中國新房價格今年的降幅將逐步擴大。

▲房市,賣房,學區房。（圖／CFP）

另外，民調顯示2024年房地產銷售可能萎縮10.0%，比上次調查預測的下滑5.0%更為嚴重，而投資預計將從上次民調預測的下滑6.1%下降10.0%，預估今年中國房產銷售將持續萎縮，投資風氣將減弱。

不過，因為該民意調查最後一天為17日，正值中國政府宣布穩定房產市場的支持措施，因此該項因素僅被部分考慮。

惠譽博華高級分析師王興平（音譯）表示，中國政府於短期內頒布更多刺激房產銷售的支持性政策的可能性仍然很大，這將有助於緩解房地產銷售的下滑。

中國17日召開保交樓工作會議，宣布商品房庫存較多城市，政府可「以需定購」，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

中國政府承諾為高達1兆元人民幣（下同，約合新台幣4兆4000億元）的資金提供便利，並放寬抵押貸款規定，地方政府將購買部分公寓，中國人民銀行（央行）隨後宣布，取消房貸利率下限、頭期款比例調降至15%、調降公積金貸款利率，並宣布將設立人民幣3000億元保障性住房再貸款。

不過，目前外界對於中國政府針對房市推出的支持性政策存有疑慮，質疑中國政府是否有足夠資金能撐起預期的買房規模。

華爾街日報19日報導強調，目前仍未知收購房市庫存的規模，以及城市及地方政府的資金何來。經濟學家估計，只有中國中央政府或中國人民銀行有足夠資金，支持這個全國性的購買房屋庫存計畫。

ET快訊
20歲男帶3刀狂砍！　送醫痛哭：我還不想死
快訊／雨區往北擴大！10縣市大雨特報
快訊／妮妃雅扮裝現身！立院外高喊：捍衛我們在乎的事
孫子中捷砍人闖禍！　阿嬤美髮店急拉下鐵門
快訊／極度危險脫逃犯　搭公車進台北市了
3刀男「醫院實習壓力過大」　校方：4月中旬申請暫停
獨／月台全撤離！　乘客塞首節車廂衝出逃難
接到電話才知兒子闖大禍！　3刀男父母緊急北上
快訊／台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網激讚：高手在民間
中捷車廂砍人！「2英雄」戰鬥力超猛　PTT看傻：根本大俠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

赴陸禁團令有望鬆綁？鄭文燦：雙方有對等善意都好談

四川一輛轎車突向路邊衝撞　無辜路人等公車像保齡球瓶炸開釀5死

蕾哈娜驚現上海！化身「煎餅果子」師傅　臉貼臉親民互動成亮點

路透估中國今年房價降5%　房產銷售縮10%

台灣最嚴峻考驗　黃介正：陸可能轉向爭取談「準備打、不想拖」

「床戰XX老師之女」成巨幅海報遊街！男主角身分曝　官方下令調查

《願榮光歸香港》列禁歌　香港特首：網路上已找不到

賴政府推動與陸全面脫鉤！　趙春山悲觀預測「國人做好準備鬥爭」

全版痛批賴清德　中共《人民日報》：台獨金孫、販賣兩國論

許家印再售香港一處豪宅　打對折！20.99億元成交

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

赴陸禁團令有望鬆綁？鄭文燦：雙方有對等善意都好談

四川一輛轎車突向路邊衝撞　無辜路人等公車像保齡球瓶炸開釀5死

蕾哈娜驚現上海！化身「煎餅果子」師傅　臉貼臉親民互動成亮點

路透估中國今年房價降5%　房產銷售縮10%

台灣最嚴峻考驗　黃介正：陸可能轉向爭取談「準備打、不想拖」

「床戰XX老師之女」成巨幅海報遊街！男主角身分曝　官方下令調查

《願榮光歸香港》列禁歌　香港特首：網路上已找不到

賴政府推動與陸全面脫鉤！　趙春山悲觀預測「國人做好準備鬥爭」

全版痛批賴清德　中共《人民日報》：台獨金孫、販賣兩國論

許家印再售香港一處豪宅　打對折！20.99億元成交

3刀男4年前因病住院！高雄衛生局曝他規律就醫服藥　陳其邁說話了

制伏捷運3刀男！長髮哥是陽光健力男　健身房送1年會籍謝英雄

烘衣機「驚見折疊人體」！通緝犯逃2個月落網了　全身衣襪超狼狽

伊朗總統驟逝！支持者哀悼「反對者偷偷慶祝」　民眾：誰在乎

「民進黨立委有絕不能退讓的理由」　他曝箇中關鍵

中捷砍人凶嫌臉書遭灌爆　曾曝最愛「殺人案審判」電影

彭金隆立院處女秀　金管會曝ETF有2大新方向

《老Z調查線》流量破億！　主持人周寬展「工作家庭兩頭燒」和老婆爆衝突

赴陸禁團令有望鬆綁？鄭文燦：雙方有對等善意都好談

中捷「3刀男」住高雄　2措施應變！陳其邁：全力堵模仿犯

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

大陸熱門新聞

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

「無限牛舌」狂上桌　2女燒烤店吃到快崩潰

600萬人瘋搶周杰倫門票　他花5千元買到超爛視角

美日等派員參加520典禮　國台辦回應

媽媽逛超市獨留兒在家　孩子從「4樓墜落」

9歲女孩發明「防地震課桌椅」 3個月製作完成獲「大陸國家專利」

黃金價格漲瘋刷新紀錄！白銀更猛

買和尚鸚鵡當寵物！醫生1年後轉手賣掉要坐牢

快訊／江西一小學爆「隨機砍人」多名學生倒臥在地 家長衝學校護子

賴清德520講話　國台辦回應了

5月颱「艾雲尼」週末生成？ 歐美氣象預測或逼近台日

骨架2公尺高神秘海怪被捕獲！專家鑑定也搖頭

王毅回賴清德「520」就職演說：一個中國是台海和平定海神針

床戰XX老師之女成巨幅海報！男主角身分起底

更多熱門

相關新聞

許家印再售香港一處豪宅 打對折！20.99億元成交

許家印再售香港一處豪宅 打對折！20.99億元成交

恆大創辦人許家印仍在接受調查，行蹤成迷，不過，他在香港的豪宅陸續傳出變賣的風聲，暨3月1日掛牌出售接近黃泥湧峽道與淺水灣道交會處的豪宅後，被債權銀行接管的山頂布力徑3棟別墅中的B棟也傳出約4.7億元人民幣（約20.99億元新台幣）的價格售出，相較於2023年的市場行情，降價幅度高達4.1億元人民幣（約18.31億元新台幣），價格接近腰斬。

砸千萬買新北10坪套房！他曝月還款：買比租划算

砸千萬買新北10坪套房！他曝月還款：買比租划算

前後任總統就職房價變化大　新竹縣市4年漲近9成最劇烈

前後任總統就職房價變化大　新竹縣市4年漲近9成最劇烈

羅東坐實宜蘭最熱房市交易點　單價已破4字頭

羅東坐實宜蘭最熱房市交易點　單價已破4字頭

28歲女同事「不到40K」卻買房！他聽完超衝擊　兩派吵翻

28歲女同事「不到40K」卻買房！他聽完超衝擊　兩派吵翻

關鍵字：

房價房地產房市

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面