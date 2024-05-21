許家印再售香港一處豪宅　打對折！20.99億元成交

▲恆大創辦人許家印。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

恆大創辦人許家印仍在接受調查，行蹤成迷，不過，他在香港的豪宅陸續傳出變賣的風聲，暨3月1日掛牌出售接近黃泥湧峽道與淺水灣道交會處的豪宅後，被債權銀行接管的山頂布力徑3棟別墅中的B棟也傳出約4.7億元人民幣（約20.99億元新台幣）的價格售出，相較於2023年的市場行情，降價幅度高達4.1億元人民幣（約18.31億元新台幣），價格接近腰斬。

《都市快報》報導，經過一年多的掛售，該物業最終吸引了買家的積極洽談。市場消息透露，債權銀行以約4.7億元（人民幣，下同）的價格出售了該物業，單位價格約9.09萬元／平方米。如果交易屬實，成交價較一年多前的市場估價8.8億元，低了4.1億元或46.6%。

據了解，位於香港布力徑10號的B棟別墅，實用面積達到5171平方公尺（約1564.2坪）。該物業自2022年11月由建設銀行（亞洲）接管，並在2023年3月初正式推向市場出售，當時的市場估價為8.8億元。

該物件曾吸引數十組買家咨詢，其中超過六成為香港知名家族及頂級富豪，約三成為大陸買家，不過，各方出價皆未達到債權銀行的要求，最終未能成交。

公開資訊顯示，布力徑6至10號由新世界發展有限公司開發，包含7棟別墅及1棟私人會所，許家印曾先後購入該項目中的3棟別墅，即10號的B、C和E棟，但具體成交價格未對外公開。