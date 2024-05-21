快訊／徐巧芯自爆故意踹倒綠委嗆「欠打」　陳亭妃提告：教壞下一代

▲徐巧芯大笑「故意踹倒陳亭妃」 直播嗆民進黨「不打你打誰啊」。（圖／翻攝自野電視94強）



記者杜冠霖／台北報導

立法院17日藍綠爆發激烈肢體衝突，民進黨立委陳亭妃指控遭被國民黨立委徐巧芯拉住衣領，因此跌倒造成左膝流血。徐巧芯17日在與其他立委直播時，坦承自己是故意去踹陳亭妃的腳，就為了讓她跌倒，「欠打啊，不打你打誰啊！」對此，陳亭妃今（21日）表示，徐已經坦承蓄意傷害，自己18日就完成驗傷，並正式委任律師黃帝穎準備資料，今天就將提告。

徐巧芯17日在議場中與國民黨立委羅廷瑋一起直播時，羅廷瑋聲稱目擊她衝進議場時「意外與陳亭妃一起跌倒」，她立刻連續3次「不是」否認，並解釋當時並不是意外，而是當時陳亭妃已經確定將比她早進場，「所以我去踹她的腳，讓她跌倒」。

徐巧芯強調，「我是為了讓她（陳亭妃）跌倒，然後自己也跌倒」、「可是因為我跌倒不會痛，因為我有穿護膝，所以我是按著（陳亭妃）不讓她起來……，然後我們就比誰先起來，我先起來就先進去了。」

對此舉，陳亭妃中午召開記者會指出，徐巧芯用戲謔、輕佻的方式，讓立法院充滿仇恨氣氛，更暴力對待同事、還用直播的方式，理直氣壯地說自己蓄意傷人的過程，教壞下一代。她也指出，徐已經坦承蓄意傷害，自己18日就完成驗傷，今天委任律師黃帝穎正式提告。

陳亭妃表示，當天七點前準備要進議場時，徐巧芯就直接拉著她的衣領，讓她要喘不過氣來，一旁的陳培瑜、王美惠與黃秀芳不但聽到她高喊「徐巧芯不要扯我的領子，我要喘不過氣了」。

陳亭妃強調，自己就只是要簽發言，盡立委質詢監督的職責，但是國民黨排隊只是為了霸佔主席台，利用議場大混亂，無法清點人數的時候，護航韓國瑜做出史上最荒謬、違法亂紀「舉手表決」的決定。自己從廣泛討論到逐條討論都有簽，就是沒有看到徐巧芯有簽發言，徐口口聲聲說的插隊，請問是插誰的隊？

律師黃帝穎聲明，徐巧芯的行為已經明顯構成故意傷害罪，立法委員雖然擁有言論免責權和議事自律權，但徐巧芯這種攻擊行為早已經跨過那條紅線。徐的故意傷害行為，觸犯了刑法的傷害罪，她的主觀犯意明顯並且客觀事實明確造成陳亭妃傷害。

黃帝穎指出，陳亭妃這邊也已經完成驗傷，將會向台北地檢署提出刑事告訴，同時也會一併將她在直播上，清楚自白的犯罪事實等這些相關證據，附給檢察官。不能讓個人的故意傷害行為，用議事衝突當作藉口合理化。