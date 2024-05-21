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逛超商發現「即期麵包」賣光了！　一票秒懂：只能這樣

▲▼超商，便利商店，全家，小7，7-11，鮮食 。（示意圖／ETtoday資料照）

▲與便當相比，有網友認為麵包一直都很搶手。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

為了不浪費食物，超商在指定時間內會給予打折優惠，鼓勵民眾購買即期品。近日就有網友去超商時，注意到架上的即期品其實所剩不多，反而是新鮮麵包還有不少可以選購，大家怎麼看待這種情況？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「為何即期品麵包，現在都可以賣光光」為標題發文，提到超商麵包若當日就到期，晚上就會開始打折販售。他過去到超商時，發現即期品往往剩下不少，但是他近來則注意到，雖然架上還有很多新鮮麵包，但即期品卻已經賣光。

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原PO對此感到好奇，大家附近的超商也是這種狀況嗎？還是就他家附近的超商比較特別呢？以前沒什麼人買即期品，但現在居然一個都不剩，大家如何看待這樣的情形？

貼文曝光後，有網友認為，其實打折的即期品以前就很搶手了，「差不多吧，滯銷最慘的就便當類，麵包一直都很搶手」。還有網友坦言，「要省錢只能這樣」、「打折比較省錢」、「乞丐超人，捨我其誰」、「我都吃乞丐時光供參」。

還有網友討論道，「因為你家附近愛吃麵包的人變多了」、「可能有些在群組裡賣呀」、「店員會先整理，有些人就順便收起來自己吃了」、「進貨量也會調整啊，太常剩的就會叫少一點」、「但餐廳也高朋滿座唷」。

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