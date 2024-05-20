小學女生迷坤達！她曝4歲外甥新偶像「是Energy」：還跟著跳舞

▲Energy。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

男團Energy由坤達、書偉、牛奶、阿弟、Toro組成，相隔20年回歸歌壇，不只推出新專輯，還要站上小巨蛋辦演唱會。就有網友最近發現，5個40幾歲的男人比年輕時還有魅力，有沒有人也是老了才欣賞Energy？不過，有網友便直呼，連小學女生都很迷坤達，「阿姨我嚇到，我以為小學生都迷韓團欸XDDD！」

原PO在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「有人老了才欣賞Energy嗎？」文中表示，「最近在看Energy的影片，以前只聽過但不迷。才發現五個四十幾歲的男人，比年輕時有魅力。」覺得幾人有點經歷後，成熟味道都出來了，「五個人都各有特色，阿弟主唱越來越加分。」

原PO不禁疑惑，是現在台灣男團還好，才發現以前覺得普普的團，原來那麼有魅力；還是2000年有太多明星，Energy相較之下不是同時代特別出色的男團？

留言處就有女網友秒搖頭，聽小學生外甥女說，同學很迷坤達，讓她也嚇到，以為小學生都迷韓團。就有人直呼，「這很正常，坤達比20年前帥超多」、「坤達真的變更帥XD」、「坤達一直都很帥，是現在變得更有魅力。」

貼文引發熱論，「現在台灣新出來的男團都是韓團風，那幹嘛不直接看韓團就好」、「我現在覺得書偉很有成熟味」、「看書偉演戲後反而最喜歡他～以前屁孩味都消失了，現在完全是成熟男子」、「我外甥四歲，最新偶像是誒呢舉，還會跟著跳舞」、「還能十六蹲的體力。」