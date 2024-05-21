蘆洲老牌婦科醫疑性侵！內診不戴手套…揉患者私處：是不是很舒服

▲原PO疑被婦產科醫生性侵。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女子控訴，她去蘆洲老牌婦產科看病，醫師每一次內診都沒有戴手套，甚至把手碰她私處，邊搓邊問，「這樣是不是很舒服」，她想逃，身體卻動不了。有網友直言，「請提告，這可以算是性侵了吧。」

原PO在Dcard發文表示，「之前雖然有在別家婦產科看過，但是因為沒有性行為，所以不必內診，不清楚內診該有怎樣的程序，這間是我第一次內診的婦產科。」

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原PO說，醫師每一次內診都沒有戴手套，手指不停在陰道進出，另一隻手摸她大腿，「我沒有反抗，因為我想說醫生那麼老了應該不至於那麼噁，沒想到就是。因為之前在此診所診斷出有子宮內膜異位症，醫生跟我說這個病症會擴散至屁股，所以每一次只要有內診，醫生都請我站著，並從後面揉我的屁股，問我這樣會不會痛。」

原PO表示，她最後一次看診是去年12月初，那天只是要拿催經藥，醫師卻要內診，「過程中一樣是沒有戴手套，可能因為我之前並未反抗，醫生對我做出更過分的行為。」

醫師問，「妳有吃我開的那個特效藥，變比較好了，妳這邊變得好軟，跟男友做那件事的時候應該不會不舒服了吧？」醫師還用手碰她陰蒂，一邊搓揉問，「這樣是不是很舒服？」原PO說，「我當下感到非常噁心、想逃，身體卻動不了；我根本不記得後來醫生說了什麼，因為腦袋一直在想，我這是被性騷擾了嗎？這真的是正確的診斷過程嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「請一定要提告」、「正常來講，旁邊一定要有一個護理師，如果都沒有還做了那些事！那完全已經違法了」、「太可怕了吧！請一定要捍衛自己的權利」、「請提告，這可以算是性侵了吧」、「這是罪犯，不是醫生」。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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