被爆負面消息！　河床甜點道歉「傷害客人和夥伴」

▲河床甜點發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／河床甜點-Pâtisserie Rivière）

記者曾筠淇／綜合報導

知名甜點店「河床甜點」日前發文表示，他們將於明年2月結束營業。這陣子就有網友在網路上爆出河床甜點的負面傳聞，疑似是管理方面出現問題，對此，河床甜點也發文致歉，他們過去做得不夠周全，所以不經意傷害到客人、夥伴，他們虛心受教。

知名甜點店「河床甜點」前身是台北火紅的河床法式甜點工作室，2018年結束營業後，主廚黃偈2022年在台南重新回歸，同時也創立烘焙教室上游實驗室。不過，前陣子黃偈宣布，河床甜點與上游實驗室將在明年2月底結束營業。

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消息一出，讓不少粉絲感到不捨，不過Dcard、Threads等平台上，卻也陸續傳出關於河床甜點的負面傳聞，疑似是管理方面出現問題。

對於網路上的傳聞，河床甜點透過臉書粉專發文表示，「這陣子有許多關於河床過去的消息，造成各位的擔憂，我們深感抱歉。」從2022年開業以來，人事制度和產品包裝等都遇過許多關卡，他們過去做得不夠周全，也沒有在第一時間用最適當的方式處理，所以傷害到客人、夥伴，「再次表示誠摯的歉意」。

粉專指出，他們這2年不斷調整、改善，雖然還是不夠完美，但仍想提供更好的產品、環境及服務，大家若對河床仍有疑慮，也歡迎在第一時間聯繫他們，「我們虛心受教」，也會儘早回應並協助後續處理。

貼文底下，有網友則拋問，「你們真的有把學員做的馬卡龍拿來販售嗎？」粉專也回應，內部夥伴授課後，會將老師的示範作品販售，但馬卡龍較為特殊，「有鑑於顧慮，河床已無販售該課程相關馬卡龍產品」。