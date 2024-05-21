瑪利歐賽車？日本醉漢「拿香蕉皮」怒敲妻子頭部　遭提告家暴

▲日本一名男性喝酒後拿香蕉皮毆打妻子。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本九州福岡縣發生一起離奇的家暴案，一名自營業的59歲男子經常飲酒為樂，罹患嚴重的酒精中毒症狀，日前和鄰居因停車議題爆發爭吵，豈料他遭到妻子阻止後，竟然氣得「拿香蕉皮」毆打妻子，宛如瑪利歐賽車。

根據日媒《朝日新聞》，直方警察署本月17日獲報案，以自營業為生的59歲男子和妻子住在福岡縣鞍手町，平常就將喝酒做為日常生活的消遣，出現嚴重的酒精中毒症狀，這天晚間8時30分，他因為不滿自家空地遭到鄰居肆意停車，因此急著出門向鄰居討公道，遭到62歲的妻子阻擋。

豈料他對妻子出言阻止的行徑感到極為不滿，怒火沖天的他當場「操起香蕉皮」，爆打妻子的頭部，最後妻子只好撥打110向警方報案。該名女性表示，「我的丈夫平常有酒精中毒的症狀，不僅常被他出言辱罵，現在還被他拿香蕉皮毆打頭部。」

警方到場後，男子雖然承認他只有一次拿香蕉皮敲打妻子的頭部，不過他也向警方辯稱，「難道這也能算是家暴嗎？如果是夫妻一場，這點程度的暴力算是很正常吧？」

警方對此表示，「無論是拿什麼物品，一旦拿物品敲打他人，就能夠算是暴力行為，即便雙方是夫妻，也能算是暴行。」